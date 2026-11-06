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Hinnad tõusid oktoobris aastavõrdluses 4,2 protsenti

Majandus
Eluasemega seotud hindade suuremad mõjutajad olid torugaasi 60,8-protsendine ja puitkütuse 12,6-protsendine kallinemine
Eluasemega seotud hindade suuremad mõjutajad olid torugaasi 60,8-protsendine ja puitkütuse 12,6-protsendine kallinemine Autor/allikas: Etadly / Pixabay
Majandus

Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks oktoobris võrreldes septembriga 0,6 ja võrreldes 2025. aasta sama ajaga 4,2 protsenti.

Eelmise aasta oktoobriga võrreldes olid kaubad 5 protsenti ja teenused 3,2 protsenti kallimad.

Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuht Lauri Veski kommenteeris, et kuigi suvekuudel oli hinnatõus aastases võrdluses viimase viie aasta väikseim, siis septembris ja oktoobris hakkas see taas hoogustuma.

"Oktoobris mõjutas tarbijahinnaindeksi tõusu kõige enam transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine," lisas Veski.

Tarbijahinnaindeksi muutus 2025-2026 Autor/allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2025. aasta oktoobriga mõjutasid transpordiga seotud hindu enim bensiini 38,2-protsendine ja diislikütuse 59,7-protsendine kallinemine, mis tulenes jätkuvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas.

Eluasemega seotud hindade suuremad mõjutajad olid torugaasi 60,8-protsendine, puitkütuse 12,6-protsendine, segaolmejäätmete äraveo 56,6-protsendine ja elektri 3,7-protsendine hinnatõus.

Toidukaubad on aastaga kallinenud 0,7 protsenti. Olulisemad mõjutajad olid köögiviljade 8,5-protsendine, valmistoidu 3,2-protsendine, leiva ja pagaritoodete 2,4-protsendine ning karastusjookide 4,4-protsendine hinnatõus.

Teiselt poolt mõjutasid aga või 27,1-protsendine, jogurti ja muude piimatoodete 5-protsendine ning värske või külmutatud liha 3-protsendine hinnalangus.

Üldist hinnatõusu hoidsid aastases võrdluses tagasi rahvusvaheliste lendude hinnalangus 31,6 protsenti ja lasteasutuste teenuste odavnemine 29,2 protsenti.

"Viimase puhul mängib peamist rolli Tallinna lasteaedade hinnakirja muudatus, mille järgi on enamik Tallinna peresid alates oktoobrist osalustasu maksmisest vabastatud," põhjendas Veski.

Võrreldes septembriga tõusid nii kütuse- kui ka eluasemeteenuste hinnad

Septembriga võrreldes tõusis oktoobris bensiini hind 2,7 protsenti ja diislikütuse hind 2 protsenti. Torugaas oli 11,2, puitkütus 2 ning elekter 0,8 protsenti kallim.

Toidukaubad kallinesid oktoobris võrreldes septembriga 0,6 protsenti. Peamiseks mõjutajaks oli puuviljade ja pähklite 6-protsendine ning köögiviljade 1,2-protsendine hinnatõus. Piima, piimatoodete ja munade hinnad langesid 0,8 protsenti.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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