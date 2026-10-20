Suurbritannia saadab Saudi Araabiale appi hävituslennukid

Kaitseministeeriumi teatel on lennukite saatmine osa Riyadile osutatavast täiendavast kaitsesuunalisest sõjalisest toetusest.

"Ühendkuningriik hakkab läbi viima kaitsvaid õhutõrjemissioone, et toetada Saudi Araabia linnade ja kriitilise tähtsusega riikliku taristu kaitset õhurünnakute eest, kasutades selleks kuningliku õhuväe (RAF) Typhoon-tüüpi hävituslennukeid," seisis ministeeriumi avalduses.

"Need lennukid täidavad kaitseülesandeid ega vii läbi rünnakuid huthide vastu," lisas ministeerium.

Avalduses lisati, et Suurbritannia saadab kohale ka sõjaväe transpordilennuki, et toetada kaitsematerjalide liikumist Saudi Araabias.

"Huthide jätkuvad rünnakud meie liitlase Saudi Araabia vastu on täiesti põlastusväärsed," ütles kaitseminister Wes Streeting.

"Eriti just Riyadi lennujaama sihikule võtmine näitab, kui kaugele on huthid valmis minema, et olukorda piirkonnas eskaleerida," lisas Streeting.

Saudi Araabia pealinna rahvusvahelist lennujaama on alates kuu algusest rünnatud 20 korda, hiljutises rünnakus hukkus 13 ja sai viga üle 300 inimese.

Huthid on kehtestanud Saudi Araabia vastu mereblokaadi, nad on rünnanud tankereid, hõivanud Jeemeni Punase mere rannikul naftaekspordiks olulisi alasid ja pommitanud kuningriiki rakettidega, mis on põhjustanud energiahindade hüppelise tõusu.

Jeemeni kodusõda, milles Saudi Araabia on alates 2015. aastast juhtinud valitsust toetavat sõjalist koalitsiooni, puhkes septembris uuesti pärast aastaid kestnud vaherahu katkemist.

Saudi Araabia, Jeemeni valitsus ja Ühendriigid süüdistavad Iraani huthide toetamises.