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Jeemen teatas saudide toel toimunud edukast pealetungist huthidele

Välismaa
Jeemeni valitsusvägede sõdurid lahingus.
Jeemeni valitsusvägede sõdurid lahingus. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS
Välismaa

Jeemenis Saudi Araabia toetusel huthi mässuliste vastu võitleva koalitsiooni väed vallutasid Iraani toetatud huthidelt tagasi mitu strateegiliselt tähtsat piirkonda Bab el-Mandebi väina ümbruses, teatasid Jeemeni ametnikud esmaspäeval. Samal ajal väitsid huthid, et ründasid Saudi Araabia naftarajatisi, lennujaamu ja sõjaväebaase.

Jeemeni ametnike sõnul võtsid rahvusvaheliselt tunnustatud valitsusega liitunud väed tagasi strateegiliselt tähtsa Dhubabi linna, mis asub Bab el-Mandebi väinast vahetult põhja pool. Bab el-Mandebi väin on oluline laevatee, mis ühendab Punast merd Adeni lahega.

Samuti vallutasid valitsusväed Babi ja Hadeidi linna, ütlesid anonüümsust palunud ametnikud. Tunnistajate sõnul nägid nad valitsusvägesid ja tanke linnadesse sisenemas.

Valitsusvägede pealetung oli osa ulatuslikust operatsioonist, mis algas esmaspäeva varahommikul Saudi Araabia juhitud koalitsiooni õhutoetuse all.

Huthide sõjaline pressiesindaja brigaadikindral Yahya Saree väitis varem salvestatud avalduses, et mässulised kasutasid ballistilisi ja tiibrakette ning droone rünnakutes Saudi Araabia pealinnas Riyadhis asuva King Khalidi rahvusvahelise lennujaama ja Punase mere ääres asuva Rabighi naftatöötlemistehase vastu. Tema sõnul rünnati ka Abha lennujaama, sõjaväerajatisi Khamis Mushaitis ning muid kriitilise tähtsusega objekte Najrani ja Jizani linnades.

USA välisminister Marco Rubio ütles ajakirjanikele, et oli ootuspärane, et Saudi Araabia toetatud Jeemeni valitsus vastab mässuliste rünnakule, et nende vallutatud territoorium tagasi võtta. Küsimusele, kas koalitsioon kooskõlastas tegevuse USA-ga, vastas Rubio, et Saudi Araabial ja USA-l on kaitsekoostöö lepe, kuid ta ei andnud selle kohta täpsemaid üksikasju.

Kuna Jeemeni valitsus kaotas huthidele osa oma territooriumist ja saudid on langenud rünnakute alla, on neil õigus end kaitsta, lisas Rubio.

Pakistan ja Türgi teatasid vägede saatmisest Saudi Araabiasse

Pakistani ja Türgi välis- ja kaitseministrid leppisid esmaspäeval Saudi Araabiaga kokku, et paigutavad oma kaitseleppe alusel kuningriiki sõjalisi jõude. Kolm riiki on sõlminud omavahel nn Meka kaitsepakti, mille kohaselt aitavad üksteist olukorras, kui mõni neist on rünnaku alla sattunud.

Pärast Riyadhis toimunud erakorralist kohtumist Pakistani välisministeeriumi avaldatud ühisavalduses ei täpsustatud vägede arvu, ei nimetatud riike, kes jõude panustavad, ega antud vägede paigutamise ajakava.

Kolm riiki mõistsid hukka nende sõnul Mekale ja Medinale suunatud rünnakukatsed ning jätkuvad rünnakud Saudi Araabia linnade ning tsiviil- ja majandusrakatiste vastu. Avalduses ei täpsustatud, kes nende rünnakute eest vastutas.

Õhurünnakute kampaania järgnes olulise linna langemisele Jeemenis

Saudi Araabia ja huthide vastasseisu eskaleerumine on pärast neli aastat kestnud vaherahu taaselustanud Jeemeni kodusõja. Pealetung algas vahetult pärast seda, kui mässulised teatasid, et on vallutanud Edela-Jeemenis veel territooriumi. 

Huthid vallutasid pühapäeval Turbahi linna. Turbah asub olulisel maanteel, mis ühendab Taizi provintsi pealinna Taizi sadamalinna Adeniga, mis on Jeemeni valitsuse ajutine asukoht. Aastate jooksul oli linn Taizi kaitsvate valitsusvägede jaoks oluline tugipunkt.

Varem olid huthid vallutanud mitu küla ja piirkonda Taizi äärealadel, sillutades teed mässulistele Taizi, Jeemeni suuruselt kolmanda linna, ümberpiiramiseks.

Saudi Araabia juhitud koalitsiooni pressiesindaja kindralmajor Turki al-Malki ütles, et 100 hävituslennukit toetavad valitsusvägesid. Tema sõnul tagas koalitsioon Bab el-Mandebi väina õhukaitse ning hävitas sadu huthide sihtmärke.

Sõjategevuse ägenemine näitab Iraani toetatud mässuliste võimekust

Huthid alustasid septembri alguses kiiret pealetungi riigi lääneosas Punase mere rannikul. Nad vallutasid strateegiliselt tähtsa Mokha linna ja mitu Punase mere saart, mis võimaldas neil saada kontrolli Jeemeni-poolse Bab el-Mandebi väina üle. Seda väina läbib 12 protsenti maailma kaubandusest.

Saudi Araabia toetatud valitsus teatas pühapäeval, et mobiliseerib enda kontrolli all olevates piirkondades vägesid.

Valitseva Presidendilise Juhtimisnõukogu juht Rashad al-Alimi ütles televisioonis edastatud kõnes, et operatsioonide eesmärk on tagasi vallutada allesjäänud territooriumid, mida kontrollivad huthid. Ta kutsus rahvusvahelist üldsust üles oma valitsust toetama.

Mõni tund pärast al-Alimi avaldust lubas Saudi Araabia sõjaväe pressiesindaja al-Malki Jeemeni valitsusvägedele täielikku operatiivtoetust, kuni huthid on kõrvaldatud.

Valitsusväed püüavad vasturünnakut korraldada

Al-Alimi kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeediaplatvormil X, et operatsioonJeemeni koit, on alanud eesmärgiga taastada riigi institutsioonid, vabastada huthide kontrolli all olev Jeemeni pealinn Sanaa ning lõpetada "huthi terroristliku miilitsa riigipööre".

Washingtonis asuva mõttekoja Institute for the Study of War hinnangul piirab mässuliste kontrolli alla langenud Turbah tõenäoliselt valitsusvägede võimet tugevdada ja varustada rindejoone positsioone kogu Taizi provintsis ning provintsi pealinnas Taizis.

Lahingud taaselustasid Jeemeni 12 aastat kestnud kodusõja

Jeemeni kodusõda algas 2014. aastal, kui huthid tungisid oma põhjapoolsest tugialast välja, vallutasid Sanaa ja sundisid valitsuse põgenema Saudi Araabiasse eksiili. Sõda põhjustas ühe maailma rängima humanitaarkatastroofi ja nõudis rohkem kui 150 000 inimese elu.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on viimases vägivallapuhangus hukkunud vähemalt 959 inimest ja haavata saanud enam kui 4200 inimest. Vägivalla uus laine sundis ÜRO rändeagentuuri andmetel umbes 174 097 inimest Jeemeni sees oma kodudest lahkuma. Veel üle 3000 inimese põgenes üle mere Djiboutisse, teatas agentuur.

Eelmisel nädalal hoiatas Jeemeni tervishoiuministeerium, mis kuulub rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse koosseisu, konflikti mõju eest tervishoiuasutustele ja meditsiinitöötajatele kogu Taizi provintsis. Ministeerium teatas reedel avalduses, et provintsi ranniku-, lääne- ja lõunaosa tervishoiuasutused on suletud või töötavad vaid väga piiratud ulatuses.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Associated Press

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