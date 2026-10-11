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Saudi ametnikud: Riyadi lennujaamas hukkus rünnakus 12 inimest

Välismaa
Inimesed metroojaamas teel Saudi Araabias Riyadhis asuvasse rahvusvahelisse lennujaama.
Inimesed metroojaamas teel Saudi Araabias Riyadhis asuvasse rahvusvahelisse lennujaama. Autor/allikas: AP/Scanpix
Välismaa

Saudi Araabia pealinna Riyadi rahvusvahelisele lennujaamale laupäeval korraldatud rünnakus hukkus vähemalt 12 ja sai haavata 309 inimest, teatasid saudi tsiviillennundusametnikud.

Diplomaatilise allika sõnul korraldasid rünnaku Jeemeni huthi mässulised.

Tsiviillennundusametnikud lisasid avalduses, et hukkunute seas oli neli Saudi Araabia kodanikku, kaks bangladeshlast, üks USA, üks Egiptuse, üks Jordaania, üks Süüria, üks Palestiina ja üks Sudaani kodanik. Mõned haavatud on raskes seisundis.

Iraani toetatud huthid on korraldanud kuningriigi vastu enneolematu ulatusega rünnakutelaine, võttes sihikule Saudi Araabia lennujaamu, naftarajatisi ja tankereid alates juulist, mil purunes vaherahu nende pikaajalises sõjas Riyadi toetatud Jeemeni valitsusega.

Saudi Araabia võimude tunnistused tsiviilobjektide tabamuste kohta on suhteliselt haruldased ning lennundusametnikud huthisid nimepidi ei maininud.

Diplomaatilise allika sõnul põhjustas rünnaku huthide rakett.

Saudi tsiviillennundusameti varasema teate kohaselt peatati pärast rünnakut tegevus suures Kuningas Khalidi rahvusvahelises lennujaamas. Kahjusid alles hinnatakse.

Meditsiiniallika sõnul kuulutasid tervishoiuametnikud rünnaku tõttu välja haruldase arstide massilise kokkukutsumise, et eriolukorraga toime tulla. Välisriikide saatkonnad hoiatasid oma kodanikke, et nad lennujaama väldiksid

Üks reisija ütles AFP-le, et nägi pealt rünnakut lennujaama siselendude terminalis.

"Ma olin väravas 403," ütles tunnistaja. "Ma nägin, kuidas värav 401 sai tabamuse, nägin haavatuid oma silmaga. Kõik jooksid."

Mõni tund pärast Riyadi rünnakut teatas Jeemeni huthide vastu võitleva Saudi Araabia juhitava rahvusvahelise koalitsiooni pressiesindaja X-is tehtud postituses, et Dammamis asuva Kuningas Fahdi rahvusvahelise lennujaama lähedale oli maandunud lendav objekt. Seejärel teatas koalitsioon ööl vastu pühapäeva, et tulistas pealinnast kagus alla ballistilise raketi.

Huthid tunnistasid, et neljapäevase lennujaama vastu suunatud rünnakuteseeria, milles hukkus kolm inimest ja sai kahjustada lennuk, korraldasid nemad, kuid ei võtnud laupäevaste uute rünnakute eest kohe vastutust.

Toimetaja: Karin Koppel

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