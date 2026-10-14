Saudi Araabia naftahiiglase büroohoone jäi raketirünnaku alla

Saudi Araabia riikliku naftafirma Saudi Aramco büroohoonet tabas ballistiline rakett, mis kahjustas bürootorni kolme ülemist korrust.

Saudide juhitud koalitsioon teatas, et hävitas Dhahrani pihta tulistatud ballistilise raketi ja lisas, et rusud langesid linna elamurajooni, kus asub Aramco peakorter.

Energeetikaministeeriumi teatel keegi intsidendis surma ega vigastada ei saanud. Rünnak toimus ajal, mil Iraani toetatud huthid on nädala jooksul korraldanud Saudi Araabia vastu raketi- ja droonirünnakuid, vastates kuningriigi toetusele Jeemeni valitsusvägedele.

Huthid ründavad Saudi Araabia pealinna ja riigi võtmetähtsusega taristut. Teisipäeva õhtul puhkes Aramco peakompleksis tulekahju.

Kompleksis asub Aramco peamine operatsioonikeskus, mis haldab ulatuslikku maismaa- ja avamere naftapuurplatvormide, torujuhtmete, rafineerimistehaste ning eksporditerminalide võrgustikku.

Huthide arvatav rünnak Saudi Aramco peakorterile toimus ajal, mil pealinnas Ar-Riyadis peeti ülemaailmset naftakongressi. Halvenenud julgeolekuolukorra tõttu loobusid üritusel osalemisest mitme suure naftafirma, sealhulgas ExxonMobili, Chevroni, Shelli, BP ja Totali juhid, vahendas Financial Times.

Samal ajal on Saudi Araabia juhitav koalitsioon rünnanud Jeemeni pealinna ümbritsevaid kütusehoidlaid ja muid sihtmärke. Saudi Araabia valitsus teatas veel teisipäevases avalduses, et huthi mässulisi ootavad rünnakute eest tagajärjed.