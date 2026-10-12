Ar-Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak

Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huthide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huthid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud.

Saudi Araabia võimude teatel sai viimases rünnakus kannatada kuningas Khalidi nimelise (King Khalid) rahvusvahelise lennujaama terminalide 3 ja 4 kompleks, mida kasutatakse siselendudeks. Lennujaama on viimase viie päeva jooksul rünnatud neli korda ning see on suletud alates laupäevasest raketirünnakust. Tegemist oli surmavaima rünnakuga riigis pärast Iraani sõja algust. Veel üle 300 inimese sai vigastada, osa neist raskelt.

Järsk eskaleerumine Jeemeni konfliktis ähvardab kaasa tuua USA suurema sõjalise sekkumise. President Donald Trump on öelnud, et kaalub huthide vastase võitlusega ühinemist. Valge Maja ei kommenteerinud olukorda pühapäeval.

India saatkond Saudi Araabias teatas, et üks India kodanik suri pühapäeval laupäevases rünnakus saadud vigastustesse. See tõstis hukkunute arvu 13-ni. Hiljem teatasid Saudi Araabia võimud, et rünnati ka Dammamis asuvat kuningas Fahdi nimelist (King Fahd) rahvusvahelist lennujaama, kuid üksikasju ei avaldatud. Dammam asub Pärsia lahe ääres Bahreini ja Katari lähedal.

Viimasele Ar-Riyadi rünnakule eelnes huthide teade, et mässuliste kontrolli all olevas Jeemeni pealinnas Sanaas asuvat lennujaama on taas rünnatud. Huthid süüdistasid rünnakus Saudi Araabiat. Pühapäeva õhtul teatas huthide kontrollitav telekanal Al-Masirah uutest rünnakutest Sanaale ja süüdistas samuti Saudi Araabiat. Saudi Araabia pole neid rünnakuid kommenteerinud.

Äsjane eskalatsioon võib hakata mõjutama – nagu Iraani konflikt seda juba teeb – ülemaailmseid naftatarneid ja -hindu ning kaubalaevade liiklust läbi strateegiliselt olulise alternatiivse meretee, mis kulgeb mööda Iraani ähvardatavast Hormuzi väinast. Samal ajal on ohus tsiviilelanikud ja lennuliiklus kogu piirkonnas.

Trump pole kroonprintsiga veel rääkinud

Ehkki president Trump teatas, et plaanib rääkida Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmaniga, ei olnud pühapäeval vestlusest veel märke. Kroonprints, kes on riigi sisuline juht, on otsinud abi kogenud ja sõjategevuses karastunud mässuliste rühmituse vastu, mis on praegu Iraani kõige aktiivsem piirkondlik käsilane.

USA sekkumine võib ajendada huthisid peatama laevaliikluse Jeemeni ranniku lähedal Punase mere lõunaosas asuvas Bab el-Mandebi väinas. See piiraks veelgi nafta väljavedu Pärsia lahest. Mässulised hõivasid eelmisel kuul väina ääres olulisi alasid. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis toetab Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse vägesid, püüab neid alasid tagasi vallutada.

Mässuliste rünnakud Saudi Araabia lennujaamade, naftataristu ja sõjaliste rajatiste vastu toovad esile ühe probleemi: kuningriigi raketitõrjeraketid hakkavad lõppema. Piirkonna ametnikud ütlesid septembris uudisteagentuurile Associated Press, et Saudi Araabia on palunud Prantsusmaal, Suurbritannial, Pakistanil ja Egiptusel saata piirkonda õhutõrjeüksusi. Üks ametnik märkis, et ka USA varud on Iraani sõja ajal kahanenud.

Mõned lennufirmad on peatanud Saudi Araabia lennujaamu teenindavad lennud ning osa saatkondi on hoiatanud oma kodanikke nende kasutamisega seotud ohtude eest. Sellele on eelnenud huthide korduvad hoiatused, et nad võivad kasutada Saudi Araabia õhuruumi rünnakuteks.

Pühapäevane rünnak toimus ajal, mil Saudi Araabia võõrustas Ar-Riyadis suurt rahvusvahelist energiakonverentsi. Peagi on kavas ka teisi kõrgetasemelisi üritusi, sealhulgas investeerimiskonverents. Kroonprints Mohammed bin Salman on püüdnud avada Saudi Araabiat senisest rohkem maailmale ning kujundada sellest äri- ja turismisihtkohta. Huthide rünnakud ähvardavad neid püüdlusi nurjata.

"Keegi ei suuda meid murda. Me oleme nagu fööniks – tõuseme kogu aeg tuhast," ütles konverentsil Saudi Araabia energeetikaminister prints Abdulaziz bin Salman Al Saud.

Ta lisas, et kuningriik töötab ka teiste naftatorujuhtmete kallal lisaks ida-lääne-suunalisele torujuhtmele, mida rünnati ja mis oli eelmisel kuul mitu päeva suletud. Minister ei täpsustanud, milliste torujuhtmetega on tegemist.

Hukkunute arv kasvab mõlemal poolel

Huthide kontrollitav tervishoiuministeerium teatas pühapäeva alguses, et arvatavas Saudi Araabia õhurünnakus ühele Sanaas asuvale majale hukkus laps ja sai vigastada kuus inimest. Ministeeriumi andmetel on Saudi Araabia juhitav koalitsioon tapnud viie nädala jooksul 91 jeemenlast, kellest 60 protsenti olid naised ja lapsed.

Saudi Araabia võimud ei olnud neid väiteid kommenteerinud. Võitlused Jeemenis on hoogustunud pärast seda, kui nädal tagasi alustati huthide vastu suurt sõjalist pealetungi.

Esmaspäeva varahommikul avaldas Saudi Araabia turvakaamerate salvestised rünnaku hetkest. Videotes on näha inimesi, kellest paljud kannavad Mekasse suunduvatele palveränduritele omaseid valgeid rõivaid, seismas rahvarohkes saalis järjekorras. Teised sirvivad lähedal asuvas istumisalas oma telefone. Seejärel paiskub õhku tulekera ning inimesed heidavad põrandale ja jooksevad varju.

Eksperdi hinnangul võib huthide taktika neile endale kahju tuua

Kuni viimase ajani olid huthid Iraani sõjast suuresti kõrvale jäänud. Viimastel aastatel on nad oma sõjalist võimekust arendanud ning neist on saanud üks Teherani tugevamaid liitlasi. Nüüd avaldavad nad survet Iraani piirkondlikule rivaalile ja USA olulisele liitlasele.

Pühapäeva hilisõhtul teatasid Saudi Araabia ja Iraan, et nende välisministrid rääkisid telefoni teel. Iraani välisminister Abbas Araghchi ütles, et hoiatas sõjalise lähenemise jätkamise ja poliitilise lahenduse eiramise eest. Tema sõnul on Teheran valmis aitama alustada Saudi Araabia ja huthide vahelist dialoogi.

Saudi Araabia ja huthid alustasid võitlust 2015. aastal, kui kuningriik sekkus Jeemeni kodusõtta valitsuse poolel. Suhteline rahu pärast 2022. aasta relvarahu lõppes tänavu juulis, kui huthid alustasid taas rünnakuid. Nad väitsid toona, et Saudi Araabia tulistas Sanaas asuva lennujaama pihta ajal, mil Iraanist saabunud lennuk üritas seal maanduda.

Rünnak tõi taas esile viha Saudi Araabia juhitud blokaadi vastu, mis on huthide kontrolli all olevad piirkonnad suures osas muust maailmast ära lõiganud. Mässulised kuulutasid omakorda välja Saudi Araabia blokaadi.

Nüüd toetab Saudi Araabia juhitav koalitsioon õhust Jeemeni valitsusvägesid, kes püüavad huthide territoriaalseid võite tagasi pöörata.

Rahvusvahelise Kriisirühma Jeemeni vanemanalüütiku Ahmed Nagi sõnul võivad mässuliste survestamisvõtted aga anda vastupidise tulemuse.

"Selle asemel et sundida Ar-Riyadi taanduma, võivad rünnakud Saudi Araabia kriitilise tähtsusega taristu vastu muuta saudid veelgi otsustavamaks sõjalist kampaaniat jätkama," ütles Nagi.