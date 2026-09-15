Saudi Araabia lubas vastata huthi mässuliste rünnakutele

Saudi Araabia lubas teisipäeval vastata Jeemeni huthide rünnakutele, kui Iraani toetatud võitlejad haavasid kuningriigis ballistiliste rakettide ja droonidega korraldatud rünnakus 13 inimest.

Huthid on pidanud lahinguid Saudi Araabia toetatud valitsusvägedega alates Jeemeni kodusõja taaspuhkemisest juulis, mil rühmitus kuulutas välja mereblokaadi Ar-Riyadi vastu ja alustas selle laevade sihikule võtmist Punasel merel.

Eelmisel nädalal haarasid mässulised kontrolli Jeemeni Punase mere ranniku ja Bab al-Mandabi väina üle, mis on muutunud naftatarnetele elutähtsaks, kuna laiem USA-Iraani sõda halvab Hormuzi väina tegevust.

Saudi Araabia andis teisipäeval rünnakuhoiatused Mekale ning Jiddah' ja Taifi kubernerkondadele, kuid tühistas need peagi.

Huthid on võtnud sihikule ka Saudi Araabia naftataristu, surudes ülemaailmse nafta hinna üle 100 dollari piiri.

Kahe sõjaväeallika teatel sai esmaspäeval huthide rünnakus Jeemeni lääneosas surma kaheksa valitsusvägede sõdurit.

Rühmitus teatas ka ulatuslikust raketi- ja droonirünnakust Saudi Araabia lõunaosas Khamas Mushaytis asuva kuningas Khalidi õhuväebaasi vastu.

Koalitsioonivägede teatel sai Khamis Mushaytis, Abhas ja Taifis rünnakutes viga 13 tsiviilisikut ning kahjustada seitse maja ja kaks sõidukit.

Huthide teatel vastas Saudi Araabia enam kui 50 õhulöögiga.

Koalitsioon teatas, et tegeleb rünnakutega "kindlalt, et kaitsta kuningriigi suveräänsust" ja rakendab "kõiki vajalikke operatiivmeetmeid, et heidutada seda vaenulikku ja äärmuslikku lähenemist".

Kuigi Saudi Araabia on korraldanud kümneid õhurünnakuid huthide kontrolli all olevatele aladele, ei ole see seni suutnud võitlejate välkpealetungi peatada.

Katar: Bab al-Mandabi väina sulgemisel on katastroofilised tagajärjed

Katar hoiatas teisipäeval ränkade tagajärgede eest, mis kaasneksid elutähtsa Bab al-Mandabi väina sulgemisega, arvestades kuudepikkust Hormuzi väina blokaadi ning huthide hiljutist edu Punase mere rannikul.

"Maailm kannatab Hormuzi väina sulgemise tõttu juba niigi piisavalt, mistõttu ei saa me lubada, et sellesse võrrandisse lisanduks ka Bab al-Mandab," ütles Katari välisministeeriumi ametnik Ibrahim Al Hashmi ajakirjanikele.

Tema sõnul oleks Punase mere lõunapoolse sissepääsu sulgemine katastroofiline kogu maailmale.