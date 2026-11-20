Huthide rünnak kahjustas mitut korrust ja ka läheduses asuvaid rajatisi. Tegemist oli järjekordse rünnakuga Ar-Riyadi finantspiirkonna vastu, kus tegutsevad mitmed maailma suurimad finantsettevõtted, vahendas The Wall Street Journal.

Viimased rünnakud näitavad, et huthid suudavad Saudi Araabiale endiselt tõsist peavalu valmistada. Viimastel nädalatel on huthid korraldanud mitu rünnakut, võttes sihikule muu hulgas lennujaamad ja rahvusvahelised laevateed.

Huthid kontrollivad praegu strateegilisi alasid Punase mere, Bab el-Mandebi väina ja Adeni lahe ääres. Need piirkonnad on rahvusvahelise kaubanduse seisukohalt kriitilise tähtsusega.

Viimasel rünnakul oli ka sümboolne tähendus, sest Ar-Riyadi 80-korruselises pilvelõhkujas asub Saudi Araabia riiklik investeerimisfond, mis haldab ligi 1,2 triljoni dollari väärtuses varasid. Investeerimisfondil on oluline roll kroonprints Mohammed bin Salmani majandusreformide kavas, mille eesmärk on vähendada Saudi Araabia sõltuvust naftatuludest.

Jeemeni sõda puhkes 2014. aastal, kui huthid hõivasid riigi pealinna Sana'a. Saudi Araabia juhitud koalitsioon sekkus konflikti 2015. aastal. Viimase aasta jooksul on Iraani toetatud huthid oma rünnakuid hoogustanud ning võtnud sihikule ka ülemaailmse naftakaubanduse.

USA jätkab samal ajal Iraani sadamate blokeerimist. Iraan ründab omakorda laevu, mis üritavad läbida Hormuzi väina. Allikate sõnul survestab Iisrael USA-d jätkama sõjalist tegevust Iraani vastu, kuid Trump otsib konfliktile pigem diplomaatilist lahendust.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul kohtus Iisraeli luureteenistuse Mossad juht Roman Gofman eelmisel nädalal Washingtonis Trumpi administratsiooni esindajatega, sealhulgas CIA direktori John Ratcliffe'iga.

Kohtumisel tutvustas Gofman Iisraeli luureandmeid Iraani tuumaprogrammi kohta ning kutsus USA-d üles korraldama Iraani vastu uut, mitu päeva kestvat õhurünnakute kampaaniat.