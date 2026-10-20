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Salmu: praegu naaseb ohtlik tõukeratas järgmisel päeval tänavale

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Lubatust suurema võimsusega elektritõukerattad on Eesti poodides kuum kaup. Kliimaministeeriumis on töös liiklusseaduse muudatus, mis lubaks politseil nõuetele mittevastavad kergliikurid liiklusest konfiskeerida kohtusse pöördumata. Advokaadid peavad seda põhjendamatult suureks omandiõiguse riiveks.

Elektritõukerataste pood Ampride müüb aastas mitusada ratast ja täidab suvehooajal keskmiselt kolm kuni neli tellimust päevas. Enamasti ostetakse rattaid lastele või ise kaugelt tööle sõitmiseks. Ampride müüb ka kergliikureid, mis on võimsamad kui 1 kW või kiiremad kui 25 km/h ja seega liikluses keelatud. Müügijuhi sõnul nad küll teavitavad sellest ostjaid, kuid huvilisi jätkub ikka.

"Me näeme, et inimesed tahavad võimsamaid tõukerattaid ja nad kasutavad seda näiteks kergliiklusteedel, et Tartu puhul Nõosse sõita. Kuna see on pikk maa, sirged teed, siis sõidetakse reaalsuses kiiremini kui 25 km/h," sõnas elektritõukerataste müüja Allan Rist.

Kuigi kliente huvitab üha enam see, kas tõukeratas vastab piirangutele, tuleb keelatud kergliikureid tänavatele siiski juurde. Kui politsei sellist ratast märkab, võidakse see hoiule võtta. Seni pole kohus aga heaks kiitnud ühtegi politsei katset kinni peetud sõiduvahendeid konfiskeerida. Kliimaministeeriumi uus eelnõu püüab seda muuta.

"Tegemist on liikluses ohtlike sõidukitega ja me näeme, et see võib olla viimane vajadus või viimane meede, millega sellised ohtlikud sõidukid liiklusest kõrvaldada. Politsei võtab need hoiule, annab lapsevanemale, lapsele või omanikule tagasi, kuid järgmine päev on seesama liiklusvahend juba jälle liikluses tagasi," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu.

Politsei andmetel on käesoleval aastal ette tulnud 276 kannatanuga kergliikuriõnnetust ja hukkus ka üks sõitja. 93 protsenti juhtudest on õnnetuse põhjustajaks kergliikurijuht ning 33 protsenti neist on alaealised.

"Need on sõiduvahendid, mida oma tehniliste omaduste poolest ei ole liikluses lubatud kasutada. Need tuleb sealt liiklusest ära võtta ja sellisel viisil ära võtta, et need sinna liiklusesse enam tagasi ei satu," sõnas politsei liiklusjärelevalvetalituse juht Sirle Loigo.

Soraineni büroo advokaat Marcus Niin leiab, et politseile ei tohiks anda võimalust nii tõsiseks omandiõiguse riiveks.

"See ei ole ju otseselt määrav, kas see on tõukeratas või see on mingisugune muu vara. Me peame veenduma selles, et meie täidesaatev võim ei saaks üleliigset ja ajatut võimu otsustada, mida inimeste varaga teha. Selline õigus otsustada peaks ikkagi kindlasti jääma kohtule," sõnas Niin.

Kliimaministeeriumi ja politsei sõnul on sama põhimõtte alusel aga juba õigus konfiskeerida kiirusmõõdikute tuvastamiseks kasutatavaid radareid.

"Selle ostmine on poest lubatud, kuid seda sõidukis olla ei tohi, ehk siis avatud liiklusesse sellega minna ei tohi. Kui politsei selle avastab, siis seda rikkujale ei tagastata, vaid see hävitatakse," ütles Loigo.

Kui riigikogu liiklusseaduse muutmise eelnõu vastu võtab, jõustub uus kord tuleva aasta märtsist.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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