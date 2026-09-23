"Impulss": ohtlikke elektritõukse on keeruline konfiskeerida

Kergliikurite insener ja ettevõtja Kristjan Maruste rääkis, et kiirete tõukerataste puhul ei saa rääkida tavalistest kergliikuritest. "Mitte ükski neist sõidukitest, mis sõidab üle 25 kilomeetri tunnis, ei ole seaduslik," ütles Maruste.

"See on sama, kui sa ehitaksid ise endal kodus auto, lennuki või helikopteri ja läheksid sellega liiklusesse, ja minu meelest on see isegi nagu kentsakas, et me selle üle arutame. Minu arvates on see täielik riigi läbikukkumine. Minu meelest on küsimus selles, et me lubame ebaseaduslikud sõidukid teedele," ütles Maruste. Tema sõnul peaks politsei selliste masinatega tegelema palju karmimalt, sest tegemist on liikluses otsese ohuga.

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja Kristi Mäe tunnistas aga, et politsei ei saa ohtlikke tõukerattaid lihtsalt ära võtta. "Oleme proovinud neid konfiskeerida, aga see ei ole kohtust läbi läinud. Kui me tabame noore, kes ületab kiirust või sõidab ilma juhtimisõiguseta, saame tõukeratta hoiule võtta, aga peame selle hiljem tagastama," selgitas Mäe. Tema sõnul saab politsei teha küll selgitustööd ja reide, kuid täielikku muutust ei saa tuua ainult järelevalvega.

Tallinna volikogu liikme Pärtel-Peeter Pere sõnul tuleks seadust kiiresti muuta. "Riigikogus on liiklusseaduse uuendus tulemas ja seal peaks olema kirjas, et politsei mitte ei või, vaid konfiskeerib ja võõrandab need ohtlikud asjad. Kui inimestel võetakse mitu tuhat eurot maksev ohtlik asi ära, hakatakse vastutama," leidis Pere.

Lastehaigla intensiivravi juht Johanna Hade tõi välja, et sellel aastal on haiglasse jõudnud 18 eluohtliku traumaga elektritõukeratturit. "Need on peamiselt rasked peatraumad ja keegi nendest lastest ei kandnud kiivrit," rääkis Hade.

Tema sõnul on eriti probleemsed võimsad ja kiired tõukerattad, mis ei ole seaduse mõttes enam tavalised kergliikurid. "Alla kümneaastaste laste kätte on sattunud maanteekiirusel liikuv ebastabiilne sõiduvahend, nad ei tunne liikluseeskirju ja nad ei kasuta turvavarustust. See on ikkagi terve mõistuse vastane olukord," ütles Hade.

Lastevanemate vastutus

Rae vallavanem Gerli Lehe rääkis, et kuna riiklikud lahendused võtavad aega, püüavad omavalitsused ise ohte vähendada. Rae vallas pandi Peetri parki märgid, mis keelavad seal kiirete tõukeratastega sõitmise. "Lapsevanemad said ka sellest julgust juhtida tähelepanu, öelda, et siin pargis käekõrval me lükkame ratast, olgugi, et seal on ka ramp, kus nad käivad sõitmas nendega, aga tõesti sellest reeglist peetakse kinni," sõnas Lehe.

Lapsevanem Pert Lomp, kelle tütar sattus samuti raskesse tõuksiõnnetusse, pani vanematele südamele, et ohtlikke masinaid ei tasu lastele osta. "Me peame lastevanematena peeglisse vaatama, peame võtma vastutuse sellest, kas meil on mõistlik populaarsuse tõstmiseks nii lastele kui ka endale selliseid aparaate osta. Ma arvan, et lastevanematena me peaksime väga kriitilised olema ja võib-olla tegema mingisuguseid muid lõbusamaid tegevusi oma lastega" ütles Lomp.