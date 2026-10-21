Sirle Loigo: keelatud elektritõukside konfiskeerimise õigus ei ole midagi erandlikku

Liikluses keelatud elektritõukside konfiskeerimine ei ole midagi erandlikku, sest ka täna on politseil ja erinevatel riigiasutustel õigus konfiskeerida neid esemeid, mille omamine või kasutamine on seadustega keelatud, rääkis "Terevisioonis" PPA liiklusjärelevalve talituse juht Sirle Loigo. Ta põhjendas ka, miks ei peaks konfiskeerimise otsuseid tegema kohus.

"Näiteks relvaseaduse alusel on õigus konfiskeerida tsiviilkäibes keelatud külm- ja tulirelvi. Aga me räägime ka salasigarettidest, me räägime radari avastajatest, sõidumeeriku manipulatsiooni avastajatest. Ja ka narkoainet me täna konfiskeerime. See [konfiskeerimise] õigus ei ole mitte midagi erandlikku, aga selle juures on oluline mõista seda, et konfiskeerimise õigus laieneb nendele asjadele, mille kasutamine on eesti seaduste alusel õigusvastane."

Loigo täpsustas, et jutt ei käi kõigist elektritõukeratastest ega pisimopeedidest, vaid nendest sõiduvahenditest, mille kasutamine on keelatud.

"Ehk sellised, mis ei ole oma tehnilistelt andmetelt ei kergliikurid ega pisimopeedid. Nad ei vasta nõuetele ja neid ei saa võtta arvele mopeedi või mootorrattana, kuna nad ei ole tehniliselt sellised. Need on sõiduvahendid, mille kasutamine avalikus liikluses on keelatud."

Ta selgitas, et keelatud on sellised liiklusvahendid, mille kiirus võib ulatuda näiteks kuni 85 kilomeetrini tunnis või üle selle. "Siis me ei räägi tegelikult kergliikurist. Kergliikur on see, mille võimsus on üks kilovatt, valmistaja kiirus on kuni 25 kilomeetrit tunnis ja ta on ilma istekohata ning mõeldud ühe inimese vedamiseks."

Loigo ütles, et keelatuid liiklusvahendeid on liikluses palju ja seadusemuudatust on vaja selleks, et kasvule piir panna.

"Täna kõige suurem probleem on see, et nende keelatud sõiduvahenditega liiguvad väga palju alaealised. Ja nendega on juhtunud väga traagilisi ja fataalsete tagajärgedega liiklusõnnetusi. Ja selleks, et see trend ei kasvaks, on riik võtnud seisukoha, et nii nagu me ei luba tsiviilkäibes keelatud tulirelvi kasutada, siis samamoodi me teeme nende sõiduvahenditega, mille kasutamine on keelatud."

Küsimusele, miks ei peaks konfiskeerimise otsust tegema politsei asemel kohtunik, vastas Loigo, et kui rääkida nendest esemetest, mille kasutamine või omamine on Eestis õigusvastane, siis seal ei ole vaja kohtusüsteemi koormata konfiskeerimise otsustamisega.

"Kohtuniku kaalutlusõigust on vaja rakendada nendes olukordades, kus konfiskeerimine otsustatakse kas isiku või tema toime pandud teo põhjal. Kui me räägime näiteks roolijoodikust, siis temalt kohus täna ja tulevikus sõidukit konfiskeerib. Aga see on kohtuniku kaalutlusõigus, sest see mootorsõiduk on registreeritud ja liikluses lubatud. Ja siin kohtunik hakkab kaaluma, kas teo toimepanemise vahendit hakatakse konfiskeerima või mitte. Ja kui konfiskeeritakse, siis sellepärast, et see isik ei saaks selle konkreetse sõidukiga enam tegusid toime panna. Aga selles konfiskeerimises, mida praegu laiendada plaanitakse, me räägime nende sõidukite konfiskeerimisest, millega liikluses osaleda ei tohi."

ERR kirjutas esmaspäeval, et töös oleva liiklusseaduse muutmise seadusega saab politsei endale tulevikus õiguse konfiskeerida liiklusest nõuetele mitte vastavad elektrilised tõukerattad. Praegu saab seesuguseid kergliikureid liiklusest konfiskeerida vaid kohtu loal, kuid seni pole kohus mitte ühelgi korral taotlust rahuldanud. Pärast plaani avalikuks saamist on sellele teinud kriitikat advokaadid, aga ka endine riigi peaprokurör Andres Parmas. Viimane leidis, et omandiõiguse nii tugev riivamine peab jääma kohtu otsustada.