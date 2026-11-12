Kliimaministeerium laiendab elektritõukside konfiskeerimise õigust

Kliimaministeerium täpsustab liiklusseaduse muudatusi, et politsei saaks konfiskeerida ka elektritõukerattaid, millele on paigaldatud peidetud kiirem sõidurežiim või mida kasutaja on lubatust kiiremaks muutnud. Lisaks soovib ministeerium võimaldada B-kategooria juhiloaga juhtida senisest raskemaid elektrikaubikuid.

"Praegune eelnõu võimaldaks politseil n-ö viimase abinõu meetmena konfiskeerida tõukerattaid, mis on tootja andmete järgi lubatust kiiremad või võimsamad. Muudatuste kohaselt saaks politsei konfiskeerida ka sõidukeid, millel on tootjapoolne nö peidetud kiirem sõidurežiim või mida kasutaja on ise lubatust kiiremaks muutnud. Muudatus puudutaks ka pisimopeede ja mootorsõidukiks ümberehitatud jalgrattaid," ütles ERR-ile kliimaministeeriumi kommunikatsiooninõunik Martin-Erich Torjus.

Lisaks ei sätesta ministeeriumi sõnul eelnõu, mis konfiskeeritud sõidukist edasi saab, mistõttu müüdaks see riigivara üldreeglite järgi ning see võib jõuda tagasi liiklusesse. "Ilma muudatusettepanekuteta ei täidaks säte seega oma eesmärki. Muudatusettepanekute eesmärk on tagada, et konfiskeerimise võimalus hõlmaks kõiki praktikas esinevaid olukordi ja et konfiskeeritud sõiduk ei jõuaks tagasi liiklusesse," seisab ministeeriumi muudatusettepanekute dokumendis.

"Rõhutame, et konfiskeerimine ei ole rikkumise automaatne tagajärg. Säte annab kohtuvälisele menetlejale õiguse, mitte kohustuse sõiduk konfiskeerida. Riigikohtu praktika kohaselt ei tähenda konfiskeerimise võimalus, et sõiduk tuleb alati konfiskeerida. Sõiduki konfiskeerimine on põhjendatud üksnes siis, kui on piisavalt alust arvata, et isik paneb samalaadseid rikkumisi toime ka edaspidi ja leebemad meetmed ei ole teda mõjutanud," märgib ministeerium.

Eestis on lubatud liigelda elektritõukeratastega, mille valmistajakiirus on kuni 25 km/h ja mootori võimsus on kuni 1 kW.

Vastavad liiklusseaduse muudatused, mis annaksid politseile ka ilma kohtu loata õiguse konfiskeerida liiklusest nõuetele mitte vastavad elektritõukerattad, on praegu riigikogus teise lugemise ootel.

Samuti muudetaks kliimaministeeriumi ettepaneku kohaselt liiklusseadust nii, et B-kategooria juhiloaga saaks juhtida ka senisest raskemaid elektril ja muudel alternatiivkütustel töötavaid kaubikuid. Muudatus vähendaks vajadust täiendava C1-kategooria juhiloa järele.

"Kui seni oli reegel, et 3,5 tonni, mida saab B-kategooria juhiloaga juhtida, siis need elektrilised oma aku raskuse tõttu läksid sellest 3,5 tonnist üle ja oleks vaja olnud C1-kategooria juhtimisõigust. Me muudame selle ära, see läheb teisele lugemisele ja loodetavasti võetakse vastu, et 4,25 tonni on need elektrilised kaubikud, mida on võimalik B-kategooriaga juhtida," rääkis taristuminister Kuldar Leis valitsuse pressikonverentsil.