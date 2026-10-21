Norstat: Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel langenud

Septembris mõnevõrra oma toetust kasvatanud Reformierakond on taas kerges langustrendis. Viimase nelja nädalaga on peaministripartei toetus langenud 1,5 protsendipunkti võrra ning oli Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitluses viimati 12,5 protsenti.