Norstat: Reformierakonna toetus on viimastel nädalatel langenud
Septembris mõnevõrra oma toetust kasvatanud Reformierakond on taas kerges langustrendis. Viimase nelja nädalaga on peaministripartei toetus langenud 1,5 protsendipunkti võrra ning oli Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitluses viimati 12,5 protsenti.
Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 24 protsenti, Keskerakonda 21,7 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 16,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.
Reitingutabeli tipus olevate erakondade toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Isamaa edu Keskerakonna ees on 1,3 protsendipunkti ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond jääb Keskerakonnast 5,6 protsendipunkti kaugusele.
Esikolmikule järgnevad EKRE (14 protsenti), Reformierakond (12,5 protsenti), Parempoolsed (6,9 protsenti) ja Eesti 200 (1,4 protsenti). Eesti 200-ga ühinemisplaane kaalunud Roheliste toetus oli 0,6 protsenti.
Koalitsioonierakondi toetas kokku 13,9 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,8 protsenti vastajatest.
Praeguste küsitlustulemuste pealt saaks politoloog Martin Mölderi arvutuste kohaselt Isamaa 27, Keskerakond 24, SDE 17, EKRE 14, Reformierakond 13 ja Parempoolsed kuus kohta.
Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 21. septembrist kuni 18. oktoobrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.
Toimetaja: Urmet Kook