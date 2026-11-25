Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) toetus tõusis 18,3 protsendile ning Eesti 200 toetus langes 0,7 protsendile, mis tähistavad sotsiaaldemokraatide jaoks Norstati küsitluste rekordkõrget tulemust ning samas Eesti 200-le rekordmadalat tulemust.

Viimaste Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlustulemuste põhjal toetab Keskerakonda 26 protsenti, Isamaad 21,3 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 18,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohta hoidva Keskerakonna toetus jätkab tõusu ning on viimase viie nädalaga kasvanud 4,3 protsendipunkti võrra.

Teisel kohal oleva Isamaa toetus on samal ajal jätkuvalt langustrendis ning on viimase kuue nädalaga vähenenud kolme protsendipunkti võrra.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mille toetus ei ole Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii kõrge olnud. Keskerakonna edu Isamaa ees on kasvanud 4,7 protsendipunktini ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond jääb Isamaast kolme protsendipunkti kaugusele.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond 12,5 protsendi, EKRE 12,1 protsendi, Parempoolsed 5,6 protsendi ja Eesti 200 0,7 protsendiga.

Reformierakond möödus nädalaga EKRE-st, kuid kahe erakonna toetus on hetkel praktiliselt võrdne. Parempoolsete toetus on viimase viie nädalaga langenud 1,3 protsendipunkti võrra.

Eesti 200 toetus on esimest korda Norstati erakondliku eelistuse küsitluste ajaloos langenud alla ühe protsendi.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 13,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 77,7 protsenti vastajatest.

Praeguste küsitlustulemuste põhjal saaks politoloog Martin Mölderi arvutuste kohaselt Keskerakond 29, Isamaa 23, SDE 19, Reformierakond 13, EKRE 12 ja Parempoolsed viis kohta.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 26. oktoobrist kuni 21. novembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 32 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 64 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

21 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 63 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.