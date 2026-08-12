X!

Norstat: Parempoolsed on mõnevõrra toetust kaotanud

Eesti
Viimased reitingud.
Viimased reitingud. Autor/allikas: ÜI/Norstat
Eesti

Parlamendivälise erakonna Parempoolsed toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,2 protsendipunkti võrra, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Nelja nädala koondtulemused jätkuvalt erakondade toetusmaastikul suuri muutusi ei näita. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,4 protsenti, Keskerakonda 21,9 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad EKRE (14,1 protsenti), Reformierakond (12,6 protsenti), Parempoolsed (5,4 protsenti) ja Eesti 200 (1,6 protsenti). Parempoolsete toetus on nelja nädalaga langenud 1,2 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,8 protsenti vastajatest. 

Praeguste küsitlustulemustega saaks Isamaa riigikogus 30, Keskerakond 24, Sotsiaaldemokraadid 15, EKRE 14, Reformierakond 13 ja Parempoolsed viis kohta.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 13. juulist kuni 9. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. 

Riigikogu kohtade võimalik jaotus. Autor/allikas: Norstat/ÜI

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:55

Trumpi sõnul sattus ta salajase lennukivahetuse tõttu isegi suuremasse ohtu

06:44

Välismaal õppinud lastele muutub haridustee jätkamine lihtsamaks

06:38

Tsaaritee algatajad on nõus idee õnnestumise nimel marsruudi nime muutma

06:38

Swiss Re: looduskatastroofide majanduskahju langes esimesel poolaastal

06:14

Norstat: Parempoolsed on mõnevõrra toetust kaotanud

06:06

Euroopa Liit kehtestas nõuded tehisaru läbipaistvuse suurendamiseks

05:51

Ukraina korraldas suure õhurünnaku Novorossiiskile ja okupeeritud Krimmile

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

11.08

Ülle Madise kiri Lauri Hussarile

11.08

Venemaa suuruselt kolmas linn suleti Putini visiidi ajaks

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Põhja-Tallinnas hukkus autoõnnetuses liiklust reguleerinud mees Uuendatud

10.08

Kolm reformierakondlast jätavad oma edasise kuuluvuse lahtiseks

11.08

Sõja 1630. päev: Ukraina süütas õhurünnakuga Wildberriese lao Voroneži oblastis Uuendatud

11.08

Elmo Nüganen: mõtlesin sellele, milline võiks olla mu viimane lavastus

10.08

Rootsi julgeolekuteenistus teatas Venemaa luureoperatsiooni nurjamisest

11.08

Arendajad ehitavad Tallinna bussijaama kõrvale üürimaja

11.08

Stoicescu: kahe kuu jooksul ei ole keegi Eesti 200-st minuga suhelnud

ilmateade

SPORT

11.08

Suurbritannia võttis meeste 100 m jooksus kaksikvõidu Uuendatud

11.08

Mülla: finaalis tuleb täiega panema minna

11.08

Mülla pääses EM-il kindlalt lõppvõistlusele

11.08

Sportlaskarjääri lõpetanud Kurbas alustab tööd Kalevi abitreenerina

loe: kultuur

11.08

Kümnendad Balti filmipäevad toovad vaatajate ette Läti ja Leedu värske filmiparemiku

11.08

Lauri Kärk: tavalise inimese tavalisest elust on tegelikult kõige raskem filmi teha

11.08

Pildid: Foku galeriis avati soome kunstniku Hilla Kurki ja Taavi Rekkaro ühisnäitus

11.08

Patarei merekindluses lõpeb selle suvega öine kontserttegevus

loe: eeter

11.08

Valter Soosalu: kirikutuuri muusika on inspireeritud Lutsu "Kevadest"

11.08

Merike Linnamägi: tegevusetus võõrliigi loodusesse levimisel on karistatav

11.08

Helen Randmets: Reketiga koos laulmine on aastaid olnud minu salaunistus

11.08

Sandra Sillamaa: tundub, et minu roll siin elus ongi algatada bände

Raadiouudised

11.08

Uuest aastast peab uutes kortermajades olema kümnendik korteritest ligipääsetavad

11.08

Hussari sõnul on Madise on valmis kandideerima presidendiks

11.08

Päevakaja (11.08.2026 18:00:00)

11.08

Ungari parlament valib teisipäeval presidenti

11.08

Erakonda vahetavad poliitikud võiksid seda peasekretäride sõnutsi teha pigem varem kui hiljem

11.08

Ukrainale annetamine on viimastel aastatel vähenenud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 15:00:00)

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 12:00:00)

11.08

Majandusministeerium soovib seada monopolide vältimiseks apteegiautomaatide arvule piirangud

11.08

Raadiouudised (11.08.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo