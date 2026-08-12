Norstat: Parempoolsed on mõnevõrra toetust kaotanud
Parlamendivälise erakonna Parempoolsed toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,2 protsendipunkti võrra, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.
Nelja nädala koondtulemused jätkuvalt erakondade toetusmaastikul suuri muutusi ei näita. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,4 protsenti, Keskerakonda 21,9 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.
Esikolmikule järgnevad EKRE (14,1 protsenti), Reformierakond (12,6 protsenti), Parempoolsed (5,4 protsenti) ja Eesti 200 (1,6 protsenti). Parempoolsete toetus on nelja nädalaga langenud 1,2 protsendipunkti võrra.
Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,8 protsenti vastajatest.
Praeguste küsitlustulemustega saaks Isamaa riigikogus 30, Keskerakond 24, Sotsiaaldemokraadid 15, EKRE 14, Reformierakond 13 ja Parempoolsed viis kohta.
Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 13. juulist kuni 9. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.
Toimetaja: Urmet Kook