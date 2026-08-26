Norstat: EKRE on viimastel nädalatel toetust kaotanud

EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9 protsendipunkti võrra ning seetõttu on erakond langenud reitingutabelis kolmandalt kohalt viiendaks, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Kolme populaarseima erakonna toetus püsib stabiilsena. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7 protsenti, Keskerakonda 22,3 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 14,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (13 protsenti), EKRE (12,7 protsenti), Parempoolsed (6,4 protsenti) ja Eesti 200 (1,6 protsenti). EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9 protsendipunkti võrra ning seetõttu on erakond langenud reitingutabelis kolmandalt kohalt viiendaks.

Praeguste toetusnäitajatega saaks Isamaa riigikogus 29 kohta, Keskerakond 25 kohta, SDE 15 kohta, Reformierakond 13 kohta, EKRE 13 kohta ja Parempoolsed kuus kohta.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,6 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75,1 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 27. juulist kuni 23. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.