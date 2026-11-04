X!

Norstat: Keskerakond ja sotsid kasvatavad ning EKRE ja Reformierakond kaotavad toetust

Eesti
Erakondade toetused.
Erakondade toetused. Autor/allikas: Norstat/ÜI
Eesti

Viimaste tulemuste põhjal toetab Keskerakonda 24,2 protsenti, Isamaad 23 protsenti ning Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda 17,4 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Liidrikohal oleva Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning on nüüd kõrgeimal tasemel alates 2020. aasta juulist.

Keskerakonnale järgneb Isamaa, mille toetus nädalaga praktiliselt ei muutunud.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mille toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2,7 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2024. aasta augustist.

Esikolmikule järgnevad EKRE 12,8 protsendi ja Reformierakond 11,9 protsendiga. EKRE toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra ning Reformierakonna toetus on viimase kuue nädalaga langenud kokku 2,1 protsendipunkti võrra. 

Valimiskünnise ületaks ka Parempoolsed kuue protsendiga. Valitsusliitu kuuluva Eesti 200 toetus oli napp 1,3 protsenti.

Erakonda Koos toetas 0,7 protsenti, Eestimaa Rohelisi 0,6 protsenti ja ERK-d 0,3 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 77,4 protsenti vastajatest.

Politoloog Martin Mölderi arvutustega saaks praeguste tulemustega Keskerakond riigikogus 27, Isamaa 25, SDE 19, EKRE 13, Reformierakond 12 ja Parempoolsed viis kohta.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. oktoobrist kuni 1. novembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

eesti raadio

UUS SAATESARI

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

06:31

Ukraina ründas Vene veebikaubamaja Ozon ladu Adõgees

06:29

Tarand "Impulsis": Mutt lootis, et Viidingu kirjadega läheb õnneks, aga ei läinud

06:22

Piusa nahkhiir püstitas oma klassis maailma vanuserekordi

06:20

Tugev autoripositsioon takistab tehisaru arendamist Euroopa Liidus

06:18

Norstat: Keskerakond ja sotsid kasvatavad ning EKRE ja Reformierakond kaotavad toetust

06:03

USA valimised: demokraadid loodavad kongressis võimu tagasi saada Uuendatud

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

03.11

ITL-i president tehisarust: inimene vastutab ja otsustab ikkagi ise

03.11

Külmikutele suunatud küberrünnakud tabasid vähemalt 11 Euroopa riiki

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

03.11

Raimond Kaljulaid teatas poliitikast lahkumisest Uuendatud

03.11

Häkkerid blokeerivad venelastel nende Hiina autode kasutamist

03.11

Ott Tänak naaseb täiskohaga sõitjana autoralli MM-sarja Uuendatud

03.11

Tusk: Poola hoidis Kaliningradi oblasti piiril ära võimaliku provokatsiooni

03.11

Ukraina ründas Jaroslavli naftatöötlemistehast Uuendatud

02.11

Küberründaja tõstis Selveri külmleti temperatuuri 50 soojakraadini

02.11

Iraan võttis leebema tooni ja naftahinnad kukkusid järsult

03.11

Herem: peame võtma riski, et kaitsevõimete ülalpidamine on veidi keeruline Uuendatud

03.11

Oidsalu: mulle on jäänud mulje, et kaitsevaldkonnas on jõulud

06:03

USA valimised: demokraadid loodavad kongressis võimu tagasi saada Uuendatud

ilmateade

SPORT

00:02

PSG korraldas Meistrite liigas rekordiliselt kiire väravatesaju

03.11

Haas näitas Oconile ust ja annab võimaluse noorele Brasiilia talendile

03.11

Drelli klubi ei suutnud eurosarjas edu hoida

03.11

Kallas: mitmevõistlus sobis eestlastele 55 aastat ja 100 aastat tagasi ja sobib ka täna

loe: kultuur

03.11

Peeter Volkonski pani kokku oma esimese lapsehoidja luulekogu

03.11

Jüri Reinvere: Saksamaal on moes Beethovenit lintšida ja mõnitada

03.11

Mirko Rajas: võtsime ülesandeks lugeda läbi kogu Pessoa looming

03.11

Festival Hullunud Tartu mängib tänavu vormidega

loe: eeter

03.11

Henrik Kalmet Toomas Leiuse dokist: kui halbu asju unustada, siis kaob ka hea

03.11

Rene Radala: teenistuskoertele tuleb julgeolekuolukorra tõttu rolle juurde

03.11

Hobikokk: vitamiinipomm kõrvits sobib kõikide roogade sisse

03.11

Arne Merilai: riskantselt käitumine pole seniajani minu elust kadunud

Raadiouudised

03.11

Päevakaja (03.11.2026 18:00:00)

03.11

Herem: peame teatud kaitsevõimeid väga kiiresti arendama

03.11

Eestisse tullakse tööle varasemast ajast vähem

03.11

Paarkümmend hoonet saab riigi toel energiatõhusamaks

03.11

Raadiouudised (03.11.2026 15:00:00)

03.11

Soome jäähokiliit juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks MM-ilt

03.11

Raimond Kaljulaid lahkub poliitikast

03.11

Öösel võib tulla kuni kaks miinuskraadi

03.11

Raadiouudised (03.11.2026 12:00:00)

03.11

USA vahevalimistel käib tihe rebimine Texases ja Kansases

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo