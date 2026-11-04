Norstat: Keskerakond ja sotsid kasvatavad ning EKRE ja Reformierakond kaotavad toetust

Liidrikohal oleva Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning on nüüd kõrgeimal tasemel alates 2020. aasta juulist.

Keskerakonnale järgneb Isamaa, mille toetus nädalaga praktiliselt ei muutunud.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond, mille toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2,7 protsendipunkti võrra ning on kõrgeimal tasemel alates 2024. aasta augustist.

Esikolmikule järgnevad EKRE 12,8 protsendi ja Reformierakond 11,9 protsendiga. EKRE toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra ning Reformierakonna toetus on viimase kuue nädalaga langenud kokku 2,1 protsendipunkti võrra.

Valimiskünnise ületaks ka Parempoolsed kuue protsendiga. Valitsusliitu kuuluva Eesti 200 toetus oli napp 1,3 protsenti.

Erakonda Koos toetas 0,7 protsenti, Eestimaa Rohelisi 0,6 protsenti ja ERK-d 0,3 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 77,4 protsenti vastajatest.

Politoloog Martin Mölderi arvutustega saaks praeguste tulemustega Keskerakond riigikogus 27, Isamaa 25, SDE 19, EKRE 13, Reformierakond 12 ja Parempoolsed viis kohta.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. oktoobrist kuni 1. novembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.