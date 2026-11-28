Liiklusseaduse säte, mis kohustab jalakäijat, nii kuue- kui 96-aastast, hindama läheneva auto kiirust, kaugust ja juhi kavatsust et mitte enda ülekäigurajal allaajamises süüdi jääda, on absurdne nii inimlikult kui ka õiguslikult ning tuleks seadusest eemaldada, kirjutab Lauri Linnamäe.

Autota liikujat "kaitseb" ülekäigurajal mujal liiklusseaduses tundmatu konstruktsioon ehk tingimisi tee andmise kohustus: kui autojuht ei täida kohustust ligineda ohutu ja peatumist võimaldava kiirusega või ei kavatse teed anda, läheb tee andmise kohustus üle jalakäijale. Vastasel juhul jääb ta vähemalt kaassüüdlaseks iseenda ülekäigurajal tapmises või sandistamises.

Asi läheb veelgi jaburamaks. Seadus paneb jalakäijale, sealhulgas kuue- ja 96-aastasele, aga ka vaegnägijale, vaimuhaigele, tongis peaga kodu poole tuikujale – kes kõik on jalakäijana igati õiguspärased liikluses osalejad – kohustuse hinnata silmaga eksimatult auto kiirust ja kaugust, mida politsei tohib hinnata vaid taadeldud täppisseadmega. Lisaks peab hindama, kas autojuht kavatseb täita tee andmise kohustust või mitte. Kui ta eksib, jääb ta vähemalt kaassüüdlaseks, kui ta ülekäigurajal alla aetakse.

Sätte arvatav põhjendus, kaitsta autojuhti "ootamatult" ülekäigurajale astuva jalakäija eest, on pärit teisest ajastust ja küünilisest autokesksest mõtteviisist.

Esiteks, lähenedes ülekäigurajale nagu seadus nõuab ehk ohutu ja peatumist võimaldava kiirusega, ei ilmu jalakäija ülekäigurajale "ootamatult".

Teiseks, kui liigume tänava kõige kiirema ja ohtlikuma sõidukiga, milleks oleme läbinud eriväljaõppe, tõendanud enda oskusi eksamil ja terviseseisundit perearsti juures, ei ole meilt ülekohtune eeldada, et suudame arvestada jalakäija eksimusega. Sest taas, igati õiguspäraselt liigub tänaval ka seesama kuue- ja 96-aastane, vaegnägija ja teised. Autot juhtides on meie kohustus tagada nende ohutus ka siis, kui nad eksivad.

"Liikluses on meil õigus eeldada kaasliiklejalt õiguspärast käitumist."

See säte on ka õiguslik absurd. Ühelt poolt, kui keegi juba ülekäigurajal alla aeti, pidi ta jätma täitmata enda veendumiskohustuse, ehk igal juhul süüdi. Teiselt poolt, autokooli õppematerjalid algavad riigikohtu lahendist tuleneva põhimõttega, et liikluses on meil õigus eeldada kaasliiklejalt õiguspärast käitumist.

Taadeldud täppismõõteseadmeta jalakäijal on alati õigus eeldada, et autojuht ligineb seadust järgides ehk ohutu, peatumist võimaldava kiirusega ning kavatseb täita tee andmise kohustust. Seega, kui piisavalt kaugele menetleda, siis on meil korraga alati süüdlane ja mitte kunagi süüdlane.

See säte on ka inimlikult jabur, saates sõnumi, et kui liigume tänava kiireima ja ohtlikuima osalise ehk autojuhina, pole mitte meil erikohustust teiste ohutus tagada, vaid kõigil teistel on erikohustus mitte ette jääda. Selline arusaam kuulub vaimult 1950. aastate eeslinnastuvasse ja autostuvasse USA-sse või pisut hilisemasse Nõukogude Liitu.

Arvestada, et iga ülekäigurada on jalakäija territoorium, ei ole kuidagi ülejõukäiv. Me teame seda, sest näiteks kehvasti nähtavale peateele välja sõites võtame hoo maha, vajadusel jääme seismagi; kui ei näe, pole kindel või ei saa aru, on parem karta kui kahetseda. Ülekäigurajal, kus kehtib täpselt samasugune tee andmise kohustus, pole hulk autojuhte nõus seda veel tegema. Ainus erinevus on, et hoolimatut peateele välja sõites võib maanteekiirusel lähenev veoauto ta ära tappa, ülekäigurajal jalakäija aga mitte.

Liiklusseadus, mis pärsib arusaama, et autojuhina oleme vastutavad kõigi ülejäänute, ka eksivate liiklejate ohutuse eest, ei kuulu tänapäeva. Erakordsed konstruktsioonid nagu tingimuslik tee andmise kohustus ei sobi sinna, kus ristuvad kõige ohtlikuma ja kõige kaitsetuma teed. Õiguslik paradoks, mis jätab lihtsakoelisema otsa autojuhile mulje et "ootamatult" ilmunud jalakäijale ei pea teed andma, on kinni makstud verega.

Selle vastuolulise ja mitmekordselt jabura paragrahvi asemel tuleb selguse ja ohutuse nimel selgelt välja öelda: ülekäigurajal on autojuhil tee andmise kohustus alati, eranditeta.