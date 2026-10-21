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Times: Venemaa ja Iraan püüavad Prantsusmaa ühiskondlikke lõhesid süvendada

Välismaa
Ka Prantsusmaa suuruselt teises linnas Marseille’s puhkesid vägivaldsed meeleavaldused
Ka Prantsusmaa suuruselt teises linnas Marseille’s puhkesid vägivaldsed meeleavaldused Autor/allikas: SCANPIX/Alain ROBERT/SIPA
Välismaa

Ekspertide ja Prantsusmaa luureallikate hinnangul püüavad Venemaa ja Iraan ära kasutada Prantsusmaal puhkenud proteste, et süvendada ühiskondlikke lõhesid ja nõrgestada lääne demokraatiat, kirjutab ajaleht The Times.

Protestid algasid eelmisel kuul Pariisi eeslinnades õpilaste rahulolematusest haridussüsteemiga. Õpilased nõuavad puuduvate õpetajate asendamist ja lagunevate koolihoonete remonti. 

Sotsiaalmeedias levinud üleskutsed aitasid meeleavaldustel kiiresti laieneda ning protestidega liitusid ka radikaalsed vasakpoolsed aktivistid. Mitmel pool Prantsusmaal puhkes vägivald, toimusid rüüstamised ja süütamised ning mõnes linnas kehtestati komandanditund.

Teisipäeval pidas politsei kinni 34-aastase mehe, keda kahtlustatakse Limoges'i raekoja süütamises. Prantsuse meedia teatel elab mees koos vanematega Limoges'ist 50 kilomeetri kaugusel asuvas külas. Vasakradikaalse tegevuse tõttu on ta varem kantud ka julgeolekuteenistuste terrorikahtlusaluste nimekirja, vahendas The Times.

Puuduvad tõendid selle kohta, et välisriigid oleksid protestiliikumise ise algatanud. Samas teatas riigiraadio France Culture, et politsei- ja luureallikate sõnul õhutasid proteste ning aitasid kurjategijaid mobiliseerida välisriikide toetatud blogijad ja mõjuisikud. 

Viidatud on Iraanile, Venemaale ja Alžeeriale. Mõned eksperdid väidavad, et ka Hiina osaleb sarnases kampaanias. 

Sciences Po ajalooprofessori ja desinformatsiooniuurija David Coloni sõnul on Venemaa, Iraan ja Alžeeria püüdnud protestidega seotud pingeid võimendada ja süvendada. Tema sõnul on Iraan olnud selles eriti edukas, eelkõige tänu imbumisele vasakradikaalsetesse rühmitustesse.

Coloniga nõustus Prantsuse-Iraani ajakirjanik Emmanuel Razavi. "Iraani salateenistused ei alusta kunagi sotsiaalseid liikumisi. Nad töötavad nii, et sekkuvad liikumise tegevusse, kui nad arvavad, et see teenib nende tegevuskava," ütles Razavi. 

Razavi sõnul ei olnud Palestiina lippude esinemine Prantsusmaa sügisestel meeleavaldustel juhuslik. Ta väitis, et Iraani agendid on juba pikemat aega loonud sidemeid Prantsusmaa radikaalsete vasakpoolsete rühmitustega ning õhutanud neid tõstatama Palestiina küsimust, kui see teenib Teherani huve

Ekspertide sõnul on ka Venemaa püüdnud ära kasutada Prantsusmaa ühiskondlikke lõhesid, levitades eelkõige postitusi väidetava politseivägivalla ja rassismi kohta. Moskvat süüdistatakse ka järgmise aasta Prantsusmaa presidendivalimiste kampaania mõjutamises selliste organisatsioonide kaudu nagu Storm-1516. Väidetavalt on rühmitus levitanud internetis libauudiseid Euroopa-meelsete ja Ukrainat toetavate kandidaatide kohta.

Colon kahtlustab ka, et möödunud laupäeval viibisid kohapeal Kremli agitaatorid, kes aitasid protestijate viha õhutada. 

"Ma ei saa ametlikult garanteerida, et Vene agendid kohal olid, aga oleksin väga üllatunud, kui Vene luure poleks seda pikka aega ette väljakuulutatud meeleavaldust ära kasutanud," ütles Colon. 

Coloni hinnangul oli Venemaa mõju protestidele siiski suhteliselt väike, sest riigil ei õnnestunud Prantsusmaa vasakradikaalsetesse rühmitustesse kuigi edukalt sisse imbuda. 

Coloni sõnul püüavad autoritaarsed režiimid ära kasutada demokraatlike riikide sisemisi vastuolusid, et ühiskonda destabiliseerida. Tema hinnangul õnnestus välisriikidel Prantsusmaa proteste edukalt ära kasutada, kuid see ei tähenda, et nad oleksid rahutused ise esile kutsunud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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