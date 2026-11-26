Ajaleht The Times kirjutab, et Iraani majanduslik olukord muutub üha keerulisemaks ning riik sõltub suuresti Hiinasse suunatavast naftamüügist. Uuriva ajakirjaniku Yashar Soltani sõnul kontrollivad seda äri praegu Iraani revolutsioonilise kaardiväega (IRGC) seotud ametnikud ja ärivõrgustikud.

The Times toob välja, et kümne miljoni riaalise rahatähe tagaküljel on kujutatud Bami tsitadelli. Tegemist on iidse Siiditee ääres asunud kindlusega, kus Iraani ja Hiina kaupmehed ajasid juba kaks ja pool tuhat aastat tagasi aktiivselt äri.

Iraanis kiireneb inflatsioon ja kuus kuud tagasi käibele lastud rahatäht tuletab meelde, et Siiditee-aegsed kaubandussidemed on endiselt alles.

Soltani on Iraani uuriv ajakirjanik, kes on kaks aastat uurinud islamirežiimi rahaasju. Ta keskendub eelkõige Hiinale müüdud naftast saadud tuludele. 90 protsenti islamiriigi naftast läheb Hiinasse.

Soltan tugineb oma uurimuses Iraani eksporti kajastavale kirjavahetusele ja äriandmetele. Tema uurimusest selgub, et Teheranis käib äge võimuvõitlus, milles revolutsiooniline kaardivägi ja luureorganid konkureerivad ajatolla soosingu nimel.

Peamine võimuvõitlus käib aga Hiinasse müüdava nafta eest saadava tulu pärast. Soltani sõnul kontrollivad seda IRGC-ga seotud ametnikud.

"Nemad otsustavad, kes naftat müüb, millise hinnaga ja millises koguses. Kas pakkuda allahindlusi ning millistel tingimustel raha tagasi laekub," selgitas ajakirjanik.

Soltani sõnul kontrollib praegu suurt osa naftaärist Mohammad Javad Bavand, kes on IRGC poolsõjaväelise üksuse Basij ülema Hossein Taebi liitlane. Taeb on omakorda aastakümneid saanud hästi läbi ajatolla Mojtaba Khameneiga.

Alates juunist on Bavand ja neli temaga seotud ärimeest saanud üle 80 miljoni barreli naftat ilma avaliku hanketa. 20. novembril kehtestas USA rahandusministeerium endisele IRGC luureohvitserile Bavandile sanktsioonid.

Soltani sõnul on ka endise riikliku julgeolekujuhi Ali Shamkhani poeg Mohammad Hossein Shamkhani vahendanud mitme aasta jooksul naftamüüki enam kui 30 miljardi dollari väärtuses.

Soltani sõnul käib eri fraktsioonide vahel nafta pärast äge võimuvõitlus. Ärivõrgustikud on seotud erinevate julgeolekuorganitega ning rivaalitsevad organisatsioonid on andnud USA võimudele teavet konkurentide laevade ja tehingute kohta, et nende tegevus sanktsioonide alla seada.

"Need kauplejad reetsid üksteist, paljastasid üksteise tegevust ja edastasid ameeriklastele infot. Kui üks fraktsioon võimule tuleb, kõrvaldab see eelmise, tuues asemele oma inimesed ja oma võrgustiku," märkis Soltani.

Stanfordi ülikooli Iraani ekspert Matin Mirramezani märkis, et Trumpi kehtestatud mereblokaad ja USA sanktsioonide rangem jõustamine on muutnud naftaekspordi ning müügitulule ligipääsemise Iraani valitsuse ja relvajõudude jaoks üha keerulisemaks.

Samal ajal on Iraani julgeolekuorganid tõsise surve all. "Nii luureministeerium kui ka Iraani kaardivägi kandsid 12-päevase sõja ja 40-päevase konflikti ajal suuri kaotusi. Tundlike kohtumiste ja äsja ametisse nimetatud komandöride sihtimine süvendas muret Iisraeli infiltratsiooni pärast ja tekitas küsimusi nende võime kohta kaitsta oma juhte," ütles üks anonüümsust palunud Teherani analüütik.

Samal ajal püüab ajatolla Khamenei võtta otsesemat kontrolli Iraani luureministeeriumi üle, mis analüütikute sõnul võiks IRGC-d tugevdada veelgi. Khamenei, keda pole pärast sõja algust avalikkuse ees nähtud, kutsus üles laiendama ka IRGC-ga seotud Basiji miilitsa koosseisu.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab veel, et viimasel ajal on Iraani režiimi sisepinged avalikult lõkkele löönud.

"Iraan on majanduslikus mõttes juba kuid elanud laenatud aja arvelt. Tähelepanuväärne on see, kui kaua on Teheran suutnud paratamatut tasumise hetke edasi lükata," ütles Brüsselis asuva mõttekoja ICG Iraani ekspert Ali Vaez.

Sellele tasumisele viitas 20. novembril televisioonis esinedes ka mõõdukate leeri kuuluv Iraani president Masoud Pezeshkian.

"Me peame vaikivat sõda, mis on palju keerulisem kui selline, kus lendavad raketid ja tekivad purustused. See on majandussõda ja see ei ole kerge võitlus," kurtis Pezeshkian.

Energia- ja toidupuudus sunnib valitsust nüüd kärpima elanikele mõeldud toetusi. Riiklik energiafirma Tavanir on alustanud plaanilisi elektrikatkestusi, mis kestavad mõnes piirkonnas kuni kaks tundi päevas. Sõjas kahjustada saanud maagaasiväljad on tekitanud kütusepuuduse ning parlamendi energiakomisjoni esindaja hoiatas, et talvel võivad katkestused sageneda veelgi.

Elanike rahulolematus kasvab ning riigis on taas puhkenud meeleavaldused. Proteste korraldavad pensionärid, ametiühingud, õpetajad ja teiste elualade töötajad. Abadani naftapiirkonnas toimunud meeleavaldusel kõlasid ka režiimivastased loosungid.