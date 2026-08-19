NBC: Venemaa varustab Iraani Kaspia mere kaudu laskemoonaga

NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsust kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mil USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu, vahendas The Kyiv Independent.

Juba varem levisid meedias väited, et Venemaa toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venemaa ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst.

Samal ajal, kui Moskva ja Teheran tegid koostööd, tabasid Ukraina väed 25. juulil Kaspia merel Iraani laeva, mis vedas sõjalist lasti Iraani ja Venemaa vahel, teatas Ukraina julgeolekuteenistus (SBU). Iraani režiim väitis samas, et tegemist oli kaubalaevaga ning rünnakus hukkus üks meremees ja teine sai vigastada.

Venemaa ja Iraani sõjaline koostöö on viimastel aastatel süvenenud. Iraan on varustanud Venemaad sõjatehnika ja droonidega, sealhulgas Shahed-tüüpi droonidega, mida Moskva kasutab regulaarselt Ukraina tsiviiltaristu pommitamiseks.