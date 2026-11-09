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Prantsusmaa süüdistab külmikute häkkimises Iraani

Välismaa
Prantsusmaal pidid kauplused pärast küberrünnakut suurtes kogustes toitu ära viskama
Prantsusmaal pidid kauplused pärast küberrünnakut suurtes kogustes toitu ära viskama Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Lucien Libert
Välismaa

Prantsusmaa süüdistab Iraani küberrünnakutes, mis viisid eelmisel kuul üle riigi kaubanduskeskustes külmikud rivist välja

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot teatas, et Iraani suursaadik on Prantsuse välisministeeriumi välja kutsutud. 

Samuti ähvardas Barrot Iraani edasiste Euroopa Liidu sanktsioonidega. 

Iraan ei vastanud esialgu süüdistustele.

Prantsuse luure- ja küberagentuuride avaldatud ühisraportis süüdistasid ametnikud häkkimiskampaanias Iraani revolutsioonilise kaardiväe küberüksust Shahid Kavehit.

Prantslaste sõnul leidsid nad seose külmikute saboteerimiseks kasutatud digitaristu, varasemate Kavehi rünnakute ja süsteemidest leitud farsi keele jälgede vahel.

Kogu Prantsusmaal võtsid häkkerid sihikule 700 kaubanduslikku objekti ja vähemalt 15 juhul puhkes tulekahju, kui ründajad keerasid jahutusseadmetes temperatuuri üles. 

Kuigi enamik mõjutatud asutustest olid supermarketid, puudutas küberrünnak raporti teatel ka väikeseid lihapoode, üht tapamaja ja toiduaineid töötlevaid tehaseid.

Sel kuul järgnes ka teine rünnakutelaine, mis tabas enam kui sadat asutust üle Euroopa ja mõjutas isegi Prantsuse verepankade külmikuid.

Mõjutatud olid supermarketid Belgias ja Luksemburgis, samas kui väiksemat arvu kauplusi tabas rünnak ka Rootsis, Iirimaal, Hollandis, Eestis ja Soomes.

Euroopa supermarketite külmikute saboteerimisele eelnes vähemalt üks sarnane juhtum Ameerika Ühendriikides. Augustis lakkasid töötamast külmikud vähemalt pooltes sõjaväebaaside poodides.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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