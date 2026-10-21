Air Baltic valmistub ulatuslikeks koondamisteks

Air Balticu juhatuse esimees Andrejs Martinovs ütles teisipäeval, et Läti lennufirmas on lähiajal oodata ulatuslikke koondamisi.

Täpset koondatavate arvu Martinovs välja ei toonud.

"Olukord muutub iga päevaga, sest on inimesi, kes esitavad lahkumisavalduse omal algatusel, nad on leidnud uue töö või liiguvad edasi uute väljakutsete juurde. See toimub vabatahtlikult ja loomulikul teel," rääkis Martinovs.

Varem on räägitud 500–700 ametikoha kaotamisest. LSM-i hinnangul poleks seega üllatav, kui koondatavate töötajate arv ulatuks umbes 600-ni. Lennufirma lootis koondamiste vähendamiseks viia suure osa töötajatest üle osalisele tööajale ehk 85-protsendilisele töökoormusele, kuid selles ei suudetud kollektiivset kokkulepet saavutada.

"Meil oli algusest peale võimalus sõlmida omamoodi kollektiivleping, kuid see ei õnnestunud. Seetõttu on töötajatel nüüd võimalus taotleda vabatahtlikult väiksemat töökoormust. Me vaatame iga juhtumi eraldi läbi ja langetame seejärel otsuse," sõnas Martinovs.

Koondamised on seotud Air Balticu uue äriplaaniga, mille järgi vähendatakse lennukiparki 2026. aasta lõpuks 36 lennukini. Pikemas perspektiivis soovib ettevõte lennukipargi suurendada 2030. aastaks taas 40 lennukini.