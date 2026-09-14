Air Baltic sai uue laenu ja alustab finantskohustuste restruktureerimist

Läti lennufirma Air Baltic teatas esmaspäeval, et alustab finantskohustuste restruktureerimist USA seaduste alusel, jätkates samal ajal tavapäraselt lendamist. Ettevõte sai ka uue 350 miljoni euro suuruse laenu, mille intressiks on umbes 12 protsenti.

"Air Baltic alustab finantskohustuste restruktureerimist Chapter 11 menetluse raames," teatas ettevõtte pressiosakond.

Pressiteate kohaselt alustasid Air Baltic ja osa selle tütarettevõtteid vabatahtlikult finantskohustuste restruktureerimist vastavalt USA õigusaktides sätestatud Chapter 11 menetlusele. Menetlus toimub USA New Yorgi lõunapiirkonna pankrotikohtu järelevalve all.

Chapter 11 võimaldab Air Balticul Ameerika Ühendriikide kohtu järelevalve all restruktureerida finantskohustusi ja kapitalistruktuuri, jätkates samal ajal ettevõtte tegevust. Chapter 11 režiim kaitseb Air Balticut võlausaldajate nõuete eest kuni kohustuste restruktureerimise lõpuleviimiseni, selgitas ettevõte samas.

Chapter 11 ei ole pankroti- ega maksejõuetusmenetlus ning see ei ole Eesti saneerimismenetluse õiguslik vaste, rõhutas Air Baltic.

Chapter 11 on USA õigusaktides kinnistunud ja rahvusvaheliselt tunnustatud menetlus, mida kasutavad regulaarselt nii USA kui ka rahvusvahelised lennufirmad. See võimaldab ettevõttel USA kohtu järelevalve all restruktureerida finantskohustusi ja kaasata uut kapitali, jätkates samal ajal igapäevast tegevust. airBaltic kasutab seda menetlust, et korrastada oma finantskohustusi ja saavutada jätkusuutlikum kapitalistruktuur. Chapter 11 eesmärk on ettevõtte finantsrestruktureerimine, mitte tegevuse lõpetamine.

Air Balticu teatel on ettevõte saanud siduva kohustuse 350 miljoni euro suuruse uue debtor-in-possession (DIP) rahastuse kohta, mille korraldas Strategic Value Partners ning mida rahastavad Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management ja Strategic Value Partners, et tagada likviidsus ja toetada tegevust Chapter 11 protsessi ajal. Laenu intressimäär on SOFR + 8 protsenti, mis tähendab ligikaudu 12-protsendise intressiga laenu.

Lähipäevil pöördub ettevõte USA kohtusse, et saada sellistel juhtudel tavapärane luba selle rahastuse kasutamiseks. Koos igapäevasest tegevusest saadava rahavooga on eeldatav, et see rahastus tagab piisavad vahendid Air Balticu tegevuse jätkamiseks Chapter 11 menetluse ajal.

Algatatud menetluse pikaajaline eesmärk on tagada Air Balticule stabiilne ja jätkusuutlik kapitalistruktuur, konkurentsivõimeline kulutase ja kindel alus edasiseks arenguks. Chapter 11 menetluse tulemusel vähenevad Air Balticu kohustused oluliselt ning uuenenud bilanss muutub lennundussektori investoritele atraktiivseks.

Air Baltic jätkab samal ajal tavapärast tegevust

Air Baltic rõhutas ka, et ettevõtte tegevus jätkub tavapäraselt: kõik lennud toimuvad vastavalt plaanitud lennuprogrammile, juba ostetud piletid ja broneeringud kehtivad ning reisijad saavad jätkuvalt osta pileteid ja lennata airBalticuga nagu senini. See on üks olulisemaid Chapter 11 menetluse tulemusi, mis saavutatakse menetluse algatamisega.

"Meie ülesanne on jätkata lennufirma juhtimist, viies samal ajal ellu uues äriplaanis ette nähtud muudatused. Meie reisijate jaoks jätkub tegevus tavapäraselt – menetlus ei mõjuta nende reisikogemust ega ole neile märgatav – me lendame, müüme pileteid ja planeerime tulevast lennuprogrammi sama suure tähelepanuga ohutusele ja tegevuse usaldusväärsusele. Samal ajal astume vajalikke samme, et Air Baltic muutuks tõhusamaks ja rahaliselt jätkusuutlikumaks. See menetlus võimaldab meil seda tööd jätkata, säilitades igapäevase tegevuse ning teenindades oma reisijaid ja partnereid," ütles Air Balticu president ja tegevjuht Erno Hildén pressiteate vahendusel.

Ettevõtte kinnitusel juhib selle praegune juhatus jätkuvalt Air Balticut ning nõukogu teostab ettevõtte üle järelevalvet.

"Oleme hoolikalt hinnanud ettevõttele kättesaadavaid restruktureerimisvõimalusi, keskendudes peamisele prioriteedile – tagada airBalticule parimad võimalikud tingimused tegevuse jätkamiseks ja jätkusuutliku finantsstruktuuri loomiseks. Kohtu järelevalve ja võlausaldajate nõuete eest kaitstuse tingimustes annab see menetlus selge raamistiku ja tähtajad kokkulepete saavutamiseks võlausaldajate, sealhulgas õhusõidukite liisinguandjate ja teiste kaasatud osapooltega. Samal ajal võimaldab see ettevõttel tegevust jätkata. See ongi airBalticu juhatusele seatud peamine prioriteet – jätkata lende ja tagada Läti ühendatus. Loomulikult nõuab see menetlus ranget finantsdistsipliini ja ettevõttel tuleb selle käigus täita mitu olulist tingimust. Meie eesmärk on lõpetada see menetlus rahaliselt tugevama Air Balticuga ja oluliselt väiksema kohustuste koormaga, mida ettevõte suudab pikas plaanis teenindada. Meil on tugev juhtkond ja kogenud nõustajad, kellel on praktiline kogemus just Chapter 11 menetlusest. Air Baltic on õigel teel," märkis ettevõtte nõukogu esimees Andrejs Martinovs.

Mis on Chapter 11 menetlus?

Air Balticu saadetud pressiteate kohaselt on Chapter 11 kinnistunud ja paindlik kohtu järelevalve all toimuva finantsrestruktureerimise raamistik, mis sobib ka ettevõtetele, kelle tegevus ja kaasatud osapooled on mitmes riigis. See annab ettevõttele aega ja õigusliku raamistiku, et ühes menetluses saavutada kokkulepped võlausaldajate ja teiste kaasatud osapooltega, restruktureerida võlakohustusi ja muid finantskohustusi, lahendada lepinguliste kohustuste küsimusi ning vajaduse korral kaasata spetsialiseeritud rahastust, jätkates samal ajal tavapärast tegevust.

Sellist restruktureerimismenetlust on edukalt kasutanud ka mitmed suured rahvusvahelised lennufirmad, nende seas SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL ja American Airlines, jätkates menetluse ajal lende ja reisijate teenindamist.

Air Balticu puhul on rahastus, võlausaldajad, õhusõidukite liisingulepingud ja muud olulised kohustused rahvusvahelise iseloomuga. Chapter 11 pakub ühtset ja rahvusvaheliselt tunnustatud õiguslikku raamistikku nende küsimuste lahendamiseks USA kohtu järelevalve all.

Ettevõte plaanib Chapter 11 menetluse lõpetada ligikaudu 2027. aasta juuniks, arvestades vajalikke USA kohtu lubasid ja muid menetluse tingimusi.

Seoses finantsrestruktureerimisega teeb Air Baltic koostööd Milbank LLP ja COBALT-iga kui õigusnõustajatega ning Seabury Global Aviation Advisorsiga kui finantsnõustaja ja investeerimispangaga.