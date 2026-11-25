Air Baltic vajab USA-s käimasolevas Chapter 11 saneerimismenetluse raames 125 miljonit eurot. Ilma selle rahata võib lennufirmal raha otsa saada juba detsembris. Laenuandja on nõus raha andma tingimusel, et riik garanteerib 175 miljoni euro suuruse summa.

Garantii andmise peab veel heaks kiitma seim.

Uue valitsuse esimene istung teisipäeval algas kinnise aruteluga, kus tuli otsustada võimaliku garantii andmine Air Balticule.

Transpordiminister Krišs Lipšāns selgitas, et ettevõte peab Chapter 11 saneerimismenetluses saama teise rahastusosa summas 125 miljonit eurot, kuid rahastaja nõuab 175 miljoni euro suurust riigigarantiid, mis katab ka 50 miljoni euro suuruse intressikulu.

Lipšānsi sõnul saaks ettevõttel ilma lisarahata detsembris raha otsa ja lennufirma peaks tegevuse lõpetama. Garantii abil saaks Air Baltic oma finantsseisu stabiliseerida.

"Selles olukorras pole enam häid valikuid ning garantii on parim, mida saame teha, et lennukid püsiksid õhus ja Läti ei kaotaks ühendusi maailmaga. On oluline rõhutada, et see ei ole laen riigieelarvest, vaid rahastust pakuvad eralaenuandjad," märkis transpordiminister.

Peaminister Andris Kulbergs (Ühinenud Nimekiri) tõi esile, et saneerimise üks peamisi ülesandeid oli vähendada kulusid kogu ettevõttes. See hõlmab töötajate koondamist, lennukipargi ülevaatamist ja võlausaldajatega kokkuleppele jõudmist.

Senist tööd arvestades leiab peaminister, et garantii tuleks anda.

Kulbergs tunnistas, et kui seim ei toeta sel neljapäeval otsust anda Air Balticule garantii, ei saa lennufirma enam lennata.

Peaminister rõhutas, et praegu võib öelda, et jõulude ajal airBalticu lennud Lätist väljuvad ja naasevad, ning kui seim teeb neljapäeval vajaliku otsuse, võib julgelt pileteid osta ka järgmiseks hooajaks.

"Kui seim seda neljapäeval ei toeta, pole midagi parata. See on seimi otsus ja Air Baltic ei lenda," ütles Kulbergs. Ta on siiski kindel, et parlament toetab ettepanekut.

Lennufirma nõukogu esimehe Andrejs Martinovsi hinnangul kulgeb saneerimine praegu edukalt, kuigi paremaid tulemusi on takistanud kõrge kütusehind.

Nõukogu esimehe sõnul on lähikuudel võimalik vältida olukorda, kus riigigarantii tuleks välja maksta.

"Arvan, et tõenäosus, et seda ei pea kasutama, on suurem kui vastupidine. Kuid samas peame arvestama, et lennundusäri on väga-väga riskantne. See on tõepoolest äärmiselt riskantne valdkond ja kõik meie ümber toimuv peegeldub sisuliselt ka Air Balticus," ütles Martinovs.

Transpordiminister märkis, et märtsis on kõige olulisem ülesanne refinantseerida lennufirma võlakohustused, kaasates uue võlausaldaja, kes oleks valmis pakkuma rahastust märksa soodsamatel tingimustel.

Kevadeks tuleb ministri sõnul saavutada kaks tähtsat eesmärki: teha edusamme läbirääkimistel võimalike strateegiliste investoritega ning leida reaalsed võimalused võla refinantseerimiseks.

Transpordiministeeriumi teatel on garantii üks meede Air Balticu saneerimises, samal ajal peab ettevõte jätkama saneerimiskava elluviimist, võlausaldajatega kokkulepete sõlmimist ja pikaajaliste investorite kaasamist.

Air Baltic alustas alates 14. septembrist 2026 USA kohtus läbi Chapter 11 saneerimismenetlust, mis peaks lõppema 2027. aasta keskpaigas.