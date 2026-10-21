Meedia: Itaalia soovib Kaja Kallase rolli tugevdada

Rapporteuri teatel soovib Itaalia Euroopa Liidu välisteenistuse (EEAS) reformimisel säilitada liikmesriikide valitsuste juhtrolli välispoliitikas.

Rooma toetab Kallase koordineeriva rolli tugevdamist, kuid rõhutab, et ta peab tegutsema liikmesriikide valitsuste antud mandaadi alusel.

Dokumendi kohaselt peaks Kallasest saama EL-i välissuhete valdkonnas tähtsuselt teine juht pärast Euroopa Komisjoni presidenti.

Itaalia ettepanek tuleb ajal, mil Euroopa Liidus arutatakse diplomaatilise teenistuse tulevikku. Prantsusmaa ja Saksamaa on teinud ettepaneku liita ligikaudu 5000 töötajaga Euroopa välisteenistus Euroopa Komisjoniga, mis on avanud laiema arutelu teenistuse ülesannete ja korralduse üle.

Rapporteur kirjutab, et Kallas ja välisteenistuse uus peasekretär Kajsa Ollongren püüavad samal ajal veenda liikmesriike teenistuse vajalikkuses ning rõhutavad, et selle tööd saab parandada. Ollongren on oma töötajatele öelnud, et liikmesriikide valitsuste toetus Euroopa välisteenistusele kasvab.

Itaalia soovib samuti säilitada Euroopa välisteenistuse praeguse hübriidse ülesehituse, milles töötavad nii EL-i ametnikud kui ka liikmesriikide diplomaadid. Ettepaneku kohaselt aitaks diplomaatide tihedam rotatsioon jagada teadmisi eri riikide ja institutsioonide vahel ning vältida suletud ja liigselt bürokraatliku töökultuuri kujunemist.

Euroopa välisteenistuse tulevikku arutatakse lähikuudel edasi ning Saksamaa välisminister Johann Wadephul on kavandanud detsembri alguseks Berliinis konverentsi, mille eesmärk on leida teenistuse edasiseks arenguks sobiv suund.