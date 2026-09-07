Meedia: Kallas pidi liikmesriikide survel tühistama kaitserühma loomise

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas pidi liikmesriikide surve tõttu tühistama endistest poliitika- ja sõjaväejuhtidest koosneva uue kõrgetasemelise töörühma käivitamise.

Politico teatel peab Kallas kulisside taga võitlust Prantsuse-Saksa plaaniga, mis näeb ette tema juhitava diplomaatilise teenistuse reformimist. Paberil on nende plaanide eesmärk tugevdada Kallase ametlikku rolli, kuid mõned tema liitlased kardavad, et see samm võib anda Euroopa Komisjonile suurema kontrolli välispoliitika üle.

Mõned allikad leidsid, et kõrgetasemelise töörühma loomine on osa sellest kulissidetagusest võitlusest. Kallase sõnul pidi rühm koondama helgeimaid päid, et pakkuda ideid Euroopa Liidu kaitsepuudujääkide täitmiseks võimalikult lühikese aja jooksul ja kõige tõhusamal viisil.

"See on tema viis püsida pildil," ütles üks kõrge EL-i diplomaat.

Rühma võimalikuks juhiks peeti endist NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmussenit ning sinna pidid kuuluma teiste seas Jüri Luik ja Prantsusmaa endine kaitseminister Florence Parly. Samuti oli kavas kaasata esindajaid Saksamaalt ning ELi-välistest riikidest, sealhulgas Ukrainast ja Suurbritanniast.

Ühe allika sõnul tekitas selline plaan aga liikmesriikide seas vastuseisu.

"Mõned liikmesriigid leidsid, et see pole praegu õige tee. Pärast arutelusid ministritega otsustasime algatusega mitte edasi minna. Otsime uusi võimalusi liikmesriikide kaasamiseks," ütles allikas.

Mõned diplomaadid leidsid, et töörühma loomist ei koordineeritud liikmesriikidega piisavalt ning kardeti, et selle tegevus võib kattuda Euroopa Komisjoni ja kaitsevoliniku Andrius Kubiliuse tööga

Töörühma esitlus pidi toimuma esmaspäeva hommikul Brüsselis ning seal pidi osalema ligi 150 inimest. Osalejate hulgas pidid olema EL-i institutsioonide esindajad, mõttekodade ja ülikoolide eksperdid ning NATO-ga seotud inimesed.