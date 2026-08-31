X!

Politico: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kallase rolli tugevdada

Välismaa
Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas
Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Välismaa

Prantsusmaa ja Saksamaa esitasid ettepanekud, mille järgi saaks Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas ulatuslikud volitused, et koordineerida Euroopa Komisjoni välispoliitika üksusi, sealhulgas rände- ja arenguabi valdkondi, kirjutab Politico.

Euroopa kaks juhtivat riiki veavad eest jõupingutusi Euroopa välisteenistuse (EEAS) ehk EL-i 15-aastase välispoliitika haru põhjalikuks reformimiseks. Süsteemi on vaja ümber kujundada jõupoliitika esilekerkimise, tehisintellekti arengu ja eelarvepiirangute pärast.

EEAS on jäänud surve alla võimuvõitluses Ursula von der Leyeni juhitud Euroopa Komisjoniga. Prantsusmaa varem sel aastal avaldatud aruteludokument pakkus isegi välja võimaluse viia välisteenistus täielikult komisjoni alluvusse.

Uue dokumendiga püütakse olukorda stabiliseerida Kallase rolli tugevdamisega. Samas tunnistavad ettepaneku teinud riigid, et tegelik võim välispoliitika elluviimisel kuulub suuresti Euroopa Komisjonile.

Kolme diplomaadi sõnul näevad ettepanekud siiski ette ka EEAS-i teatud määral nõrgendamist: osa teenistuse 5000 töötajast ja funktsioonidest viidaks komisjoni alla.

Prantsusmaa ja Saksamaa dokument on tähelepanu keskmes EL-i välisministrite teisipäevasel kohtumisel Iirimaal. 

Kõik pole aga plaaniga rahul. "Suur institutsionaalne muutus ei ole praegu realistlik," märkis üks EL-i diplomaat, kes välistas suuremad reformid enne von der Leyeni teise ametiaja lõppu 2029. aastal.

"Olgem ausad... EL-i välispoliitika toimib ainult siis, kui liikmesriigid seda soovivad," sõnas üks EL-i ametnik. "Mõne meeskonna üleviimine välisteenistusest komisjoni ei lahenda Lähis-Ida kriisi ega peata Venemaa sõda." 

"EL-il oleks globaalselt rohkem mõjuvõimu, kui viiksime oma olemasolevad vahendid – diplomaatiast kuni viisapoliitika, kaubanduse, abi ja EL-i missioonideni – Euroopa huvide edendamiseks paremini kooskõlla. Välisasjade kõrge esindaja suudab tänu oma sidemele Euroopa Ülemkoguga seda strateegilist suunda pakkuda," märkis ametnik. 

Samal ajal on Kallas saatnud liikmesriikidele lühikese küsimustiku, et uurida nende seisukohti, ning plaanib ametniku sõnul teha esimesed ettepanekud juba sel nädalal.

Viie suunava küsimusega soovitakse tagasisidet selle kohta, kuidas saaks EL-ist "strateegiliselt enesekindlam globaalne välispoliitiline osaleja", kuidas saaks EEAS oma 145 delegatsioonist rohkem kasu, kuidas suudaks teenistus täita aluslepingutest tulenevat mandaati, kuidas optimeerida institutsioonilist koostööd komisjoni ja nõukoguga ning kuidas panustada tõhusamalt riigijuhtide aruteludesse.

EL-i ametniku sõnul soovib välisasjade kõrge esindaja aga enne suuremate sammude astumist oodata kuni tema uus juhtkond, sealhulgas tulevane peasekretär Kajsa Ollongren, on ametisse asunud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:09

Imre Kaas: tirriteeriva poliitika ajajärk

12:55

Mark Lajal alustas Nadali akadeemias kindla võiduga

12:41

Päev enne kooli algust on 575 põhikoolilõpetajat veel Tallinnas koolikohata

12:37

Keeleminutid. ÜS ja ÕS

12:31

Hambaarst: viime hambapesu osaliselt lapsevanema kontrolli alt välja

12:30

Raadiouudised (31.08.2026 12:00:00)

12:26

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

12:10

Bill Gates ennustab ajaloo rahutuima aja saabumist

11:57

Sánchez: Iisrael ja Venemaa levitasid Ceuta rändekriisi kohta väärinfot

11:53

Malõgina tõusis edetabelis kaheksa kohta

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

30.08

Eesti korvpallikoondis sai kodusaalis Soomelt kindlalt lüüa Uuendatud

30.08

Põhja-Küprose ranniku lähistel läks ümber reisiparvlaev Uuendatud

08:38

USA ründas esimest korda kuu aja jooksul Iraani Uuendatud

30.08

ru-lõpuga meiliaadressidelt riigile saadetud kirjad lähevad karantiini

06:40

Maamõõtjad: enamik viimase kümnendi piirimõõtmistest on kohtus vaidlustatavad

08:07

Ukrainas kaht last kasvatav Lehtme ei pea kohtuistungiteks Eestisse tulema

30.08

ERR Reykjavikis: Island pani paariks aastaks pausile EL-iga liitumise mõtte Uuendatud

30.08

Kohtuotsus sunnib ümber mõtestama ligipääsu surnu terviseandmetele

07:19

Koolitatud klassiõpetajaid tuleb juurde, aga klassi eest neid sageli ei leia

30.08

Henri Drell: vabandan Eesti rahva ees, te võite mind risti lüüa

ilmateade

SPORT

12:55

Mark Lajal alustas Nadali akadeemias kindla võiduga

12:26

Graveli EM-tiitlid läksid Taani ja Hollandisse, Pajur eliitmeeste seas 38.

11:53

Malõgina tõusis edetabelis kaheksa kohta

11:32

Maardu linnajooksu võitsid Karel ja Liis Grete Hussar

loe: kultuur

12:37

Keeleminutid. ÜS ja ÕS

11:39

Tartu Ülikooli Narva kolledžis avatakse idapiiri käsitlev fotonäitus

11:29

Pildid: Vabaduse galeriis avati Külliki Järvila isikunäitus

11:27

Sõltumatu Tantsu Lava avab hooaja sarjaga Koreograafia+

loe: eeter

12:31

Hambaarst: viime hambapesu osaliselt lapsevanema kontrolli alt välja

11:26

Rattalinnapea: minu jaoks on rattasõit teraapia

10:37

Kristina Poska: noorteorkestri ees on dirigent ka psühholoog

09:55

Galerii ja video: raadiomaja ees avati Ringhäälingu bussipeatus

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (31.08.2026 09:00:00)

30.08

Päevakaja (30.08.2026 18:00:00)

29.08

Kreutzwaldi ja Tuglase ristmik Tartus tähtajaks valmis ei saa

29.08

Päevakaja (29.08.2026 18:00:00)

28.08

Päevakaja (28.08.2026 18:00:00)

28.08

Tervisekassa saavutab eelarvetasakaalu aastaks 2030

28.08

Riigikontroll leidis probleeme kaitseministeeriumi valitsusalas

28.08

Kaitseministeeriumi hinnangul on Venemaal raskusi strateegilise taristu kaitsel

28.08

Narva volikogu püüab muuta volikogu töö eestikeelseks

28.08

Võrumaa ühistranspordi muudatused eiravad hõreasustust

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo