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Simson: kui mõtlen võimalike koalitsioonide peale, on vaja sotse tasakaalustajana

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Erakondadel on Eestis halb maine, on palju kurjust ja solvanguid, kuid samas peavad nad omavahel koostööd tegema ning mõeldes tulevaste võimalike koalitsioonide peale, on vaja sotsiaaldemokraate tasakaalustajatena, rääkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridades kandideeriv Kadri Simson saates "Esimene stuudio".

Simsoni hinnangul peavad erakonnad mõistma, et ainult oma programmi ei saa ellu viia. Ta rääkis, et Reformierakonna takistuseks on arvamus, et teised peaksid nende programmi ellu viima. "Koalitsioon tähendab aga seda, et igaüks annab oma panuse ja teeb milleski järeleandmisi," sõnas ta.

Simsoni arvates on peaminister Kristen Michali valitsus läbikukkunud ning leiab, et see on teinud inimeste usule paremasse poliitikasse palju kurja. Küsimusele, miks sotsid teda ei umbusalda, vastas Simson, et lõhkuda on kerge, aga valimised tulevad alles märtsis.

Kui umbusaldada Michali valitsust, tuleb kokku panna vahevalitsus. "Kas kujutame päriselt ette, et kõik viis fraktsiooni pluss aknaalused lepivad kokku positiivselt ja ühtse meeskonnana töötavas vahevalitsuses," arutles Simson.

Simson: kõrvalejäämine, sest ükski kandidaat ei vääri häält, on ükskõiksus 

Kuigi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna reiting oli viimase uuringu järgi 15,4 protsenti, usub Simson, et aitab oma erakonnal valimised võita. Ta selgitas, et viis kuud enne valimisi ei otsusta reiting veel valimistulemust. "Mind isegi natuke häirib, et pool aastat on kogu aeg öeldud, nagu me juba teaks, milline kaksikliit tänase valitsuse järel tuleb," lisas Simson.

Ta rääkis, et paljudel valijatel pole valimistel valikut või eelistust. "Kõrvalejäämine ja valimata jätmine seetõttu, et ükski kandidaat ei vääri häält, on ükskõiksus," sedastas Simson. Ta nentis, et praeguses olukorras ei tohi olla ükskõikne.

Küsimusele, mis Simsoni praeguses maailmavaates erineb Keskerakonna ajast, vastas ta, et midagi pole muutunud. "Noore tudengina, kui olin Londonis magistrantuuris, kirjutasin juba aastal 2003 Keskerakonna liikmetele üleskutse: oleme Euroopa Liidu poolt," selgitas ta.

Simson lisas, et on kogu aeg olnud Euroopameelne, kuid ei näe, et Keskerakond enam Euroopa Liitu kuigi positiivselt suhtuks. "Vastupidi, nad on liitunud Euroopa Parlamendis teise rühmitusega," nentis ta.

Simson: pakkumisi tuli ka teistelt erakondadelt

Simson rääkis, et oli kõhkleval seisukohal, kas tema eas saab veel uut algust poliitikas olla, kuid ajal, mil ta ühtegi erakonda ei kuulunud, hakkas ta mõtlema eelseisvatele märtsivalimistele.

Ta vaatas erakondade tegusid, lubadusi ja inimesei ning otsustas liituda sotsiaaldemokraatidega. Simson nentis, et pakkumisi tuli ka teistelt erakondadelt ning käis kohtumas Reformierakonnaga. "Aga ma teadsin, et liiga palju ei tohi nende aega viita, sest minu vastus on eitav," nentis ta. Pärast korduvaid pakkumisi sotsidelt otsustas Simson nendega liituda.

Veel juulis ütles ta, et kõige põnevamad pakkumised ei tule üldse Eestist, kuid nüüd otsustas kodumaal sotsiaaldemokraatide ridades Tartus kandideerida. "Tahtsin oma tulevast tööd sellisena, et see oleks natuke kantud Euroopa Komisjonist, mitte ei pane oma seniseid kogemusi lihtsalt kellegi ärihuvides teenima," sedastas Simson. Ta selgitas, et viimased viis aastat andsid talle siseteadmist, kuidas Euroopa Liidus ühe või teise riigi huvisid saab esindada ning leiab, et Eestile on seda teadmist vaja.

Toimetaja: Merilin Leetna

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Johannes Tralla

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