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Sutt teatas ministriametist taandumisest

Eesti
Andres Sutt ja Kristen Michal kolmapäeval Reformierakonna juhatuse koosolekul.
Andres Sutt ja Kristen Michal kolmapäeval Reformierakonna juhatuse koosolekul. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas, et ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel ning paneb selle tõttu ka ministriameti maha.

"Valimiseelsel sügisel ikka küsitakse, kes kandideerib. Nii sellelgi, nii minultki.
Seekord vastan ei," kirjutas Sutt sotsiaalmeedias.

Ta selgitas, et on tava, et minister kandideerib valmistel.

"Seetõttu on viisakas anda ruumi järgmisele inimesele, kes kandideerib valimistel ja ise naasta riigikokku. Aitan riigikogus vedada finišisse nii energeetika kui ka keskkonna eelnõud, mis on poolel teel. Ütlen kindlasti sõna sekka finants- ja rahandusteemadel. Loomulikult toetan nõuga erakonda ja järgmist ministrit."

Sutt ütles, et tegemist oli pikalt kaalutud ja kujunenud otsus, mis sai küpseks suve keskel.

"Ma soovin veel teha oma erialast tööd. Selleks on mul hulk ideid ning palju pealehakkamist. Olen pidanud õigeks põhimõtet, et kaks ametiaega on paras aeg edasi liikumiseks. Kaheksa aastat poliitikas kahes järjestikuses riigikogu koosseisus ja kahes ning korraks kolmandaski ministrirollis on olnud vastutusrikas, nõudlik ja õpetlik," selgitas ta.

Ta nentis, et jätkab suures poliitikas oma riigikogu mandaadi lõpuni.

"Jään edasi Reformierakonna liikmeks ega kao kuhugi Eesti jaoks," sedastas Sutt.

Andres Sutt on Reformierakonna liige 15. augustist 2018. Enne poliitiku karjääri töötas ta pikalt Eesti Pangas, neist aastatel 2001–2009 oli ta Eesti Panga asepresident.

Ta on olnud riigikogu liige ja varasemalt ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister. Energeetika- ja keskkonnaministriks sai ta 25. märtsist 2025.

Toimetaja: Merilin Leetna

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