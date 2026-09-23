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Mart Helme sai kahjunõude Alo Mattiiseni laulu loata kasutamise eest poliitreklaamis

Eesti
Mariita Mattiisen-Puusepp ja Mart Helme
Mariita Mattiisen-Puusepp ja Mart Helme Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

8. juunil avaldati EKRE aseesimehe Mart Helme Facebooki lehel poliitreklaam, mille taustaks kõlas Alo Mattiiseni laul "Isamaa ilu hoieldes". Laulu autoriõiguste omanik Mariita Mattiisen-Puusepp ütles, et temalt ei küsitud laulu kasutamiseks luba ning ta esitas Helmele kahjunõude.

Kahjunõude suurus on kokku 6531,40 eurot, kuid see sisaldab ka õigusabikulusid. Kahjuhüvitise nõue on summas 5000 eurot. Summa on arvestatud selle järgi, mida autorid sarnaste poliitreklaamide eest üldjuhul küsivad, kui lubavad oma teoseid kasutada.

"See info on saadud nii erinevatelt autoritelt kui ka reklaamibüroodelt, kes on analoogseid reklaame tootnud," märkis Mattiisen-Puusepp kirjalikus vastuses, mille koostas oma advokaadiga. Ühtset hinnakirja selles osas ei ole ja kehtib põhimõte, et iga autor küsib seda, mida ta ise mõistlikuks peab. Tellija kas nõustub või mitte.

"Kuna mingisugune keskmine suurusjärk on siiski välja kujunenud, siis sellest ka nõudes lähtusime," sõnas Mattiisen-Puusepp kirjas. "Antud juhul on väga oluline fakt, et ma ei oleks tegelikult andnud luba Alo Mattiiseni teoste kasutamiseks mitte ühegi erakonna poliitreklaamis," sedastas ta.

Nõuet pole seni täidetud

Nõude täitmiseks oli aega 24. augustini, kuid Helme pole seda siiani teinud.

Advokaadi vahendusel vastas Helme Mattiisen-Puusepale, et kuna tema oma Facebooki lehte ei halda, siis pole ta midagi valesti teinud ning ei maksa soovitud summat. Samuti ei vastanud Helme väidetavalt küsimusele, kes lehte haldab.

Mattiisen-Puusepp ja tema advokaat kirjutasid Helmele, et tema Facebooki-lehe tüüp on poliitiku oma ning selle juures on nii tema meiliaadress kui ka EKRE veebileht. Sellest tulenevalt märkisid Mattiisen-Puusepp ja tema advokaat, et Helme väide Facebooki-lehega mitteseotuse kohta ei ole tõsiseltvõetav ega eluliselt usutav.

Lisaks juhtisid Mattiisen-Puusepp ja tema advokaat Helme tähelepanu Facebooki reeglitele, mis ütlevad, et kui isikul on platvormil oma leht, siis ta vastutab selle eest, et see oleks muuhulgas kooskõlas kehtiva õigusega. Seda ka olenemata asjaolust, kes sinna tegelikult postitab.

Kolmas isik ei saa võõrale Facebookis lehte luua

Mattiisen-Puusepp nentis, et talle teadaolevalt ei saa teha Facebookis poliitikulehekülge keegi teine kui poliitik ise. "Facebook kontrollib seda väga rangelt, et keegi kolmas isik ei teeks poliitikutele ametlikke lehti ega kasutaks kellegi nime mistahes eesmärkidel," sõnas ta.

Mattiisen-Puusepp lisas, et kui Helme nõuet ei täida, pöördutakse kohtusse. "Rikkumise fakt on igati tõendatud, kahjutasu saab siis juba kohtus selgeks vaielda," ütles ta. Mattiisen-Puusepp sedastas, et intellektuaalne vara on vara nagu iga teinegi ning isegi, kui postitus on praeguseks kustutatud, on kahju juba tekkinud.

ERR-il ei õnnestunud Helmet kommentaari küsimiseks artikli avaldamise ajaks tabada.

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