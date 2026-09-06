Eksperdid: erisaadikute visiit Moskvasse rahu lähemale ei toonud

USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner jõudsid rongiga Kiievisse. Laupäeval külastasid nad Moskvat ja pidasid kolm tundi kõnelusi Kremli liidri Vladimir Putiniga.

Kui Witkoffi ja Kushneri visiit Moskvasse tõi kaasa mingeid liigutusi, siis mitte rahu suunas, sest Putin tunneb end praegu jõupositsioonil, ütles Ukraina politoloog Artjom Dudtšenko.

"Ta usub, et Vene armee on päriselt Ukrainas edukas, Ukraina alistamiseks pole kaua jäänud ja ta suudab saavutada Ukraina nõustumise alistumistingimustega, mida Putin ise praegu välja pakub," lausus Dudtšenko.

Julgeolekuekspert Raivo Vare ütles, et Witkoff ja Kushner meeldivad Putinile ja neid näeme Moskvas ka edaspidi. Rahu ega vaherahu hingust Raivo Vare ei haista. Küll aga suurriigijuhtide vajadust seista päikese taustal – Putin enne duuma valimisi septembris, Trump enne vahevalimisi novembris.

"Tõenäoliselt Ameerika nõuab Vene naftasektori pommitamise lõpetamist. Nii et mingid liikumised on. Pluss võib-olla sellel perioodil, mis on oluline mõlemale poolele, ühele duuma valimistega seoses, teisele vahevalimistega seoses, on võimalik, et leitakse mingisugune vahevormel, kus lihtsalt toimub protsess – lihtsalt räägitakse," lausus Vare.

24. septembril on välja kuulutatud Hiina juhi Xi visiit Washingtoni. Kas seal tuleb juttu ka Ukraina sõja lõpetamisest, sõltub eeskätt Hiinast, ütles Vare. Ja lõpuks – Venemaa ja Ukraina valmistuvad sõdima ka järgmisel aastal.

"Mõlemad osapooled valmistuvad sõja jätkumiseks 2027. aastasse. Ka ukrainlased räägivad sellest avalikult – Zelenski suu läbi. Aga Putin on väga selgelt positsioneerinud ennast selle peale, et jätkata – andnud ka ametlikud korraldused järgmise aasta veebruarini," lausus Vare.