NYT: USA-Venemaa kõnelustel on teemaks ka miljarditesse küündiv Lukoili tehing

Valge Maja kõnelustel Venemaaga, mille peateemaks on sõja lõpetamine Ukrainas, arutatakse ka miljarditesse dollaritesse küündivat Lukoili varade tehingut, millega on seotud ka USA presidendi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner, vahendab New York Times (NYT).

USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni läbirääkimised Venemaaga, et lõpetada sõda Ukrainas, on laienenud ka mitme miljardi USA dollari väärtusega naftatehingule, kirjutab NYT.

Tehing, mis sõltub USA valitsuse ja Kremli heakskiidust, hõlmab Vene ettevõttele Lukoilile kuuluvaid naftavälju, rafineerimistehaseid ja kütusetanklaid, mis asuvad väljaspool Venemaad.

Lukoil on USA sanktsioonide tõttu sunnitud oma välismaised ärid müüma ning need on muutunud paljude jaoks ahvatlevaks investeeringuvõimaluseks.

Kui konkreetne tehing Washingtoni ja Moskva vahel teoks saaks, oleks see tulus tehing ärimeeste jaoks, kellel on sidemed Trump erisaadikute Kushneri ja Witkoffiga.

New York Times toetub oma väidetes kaheksale anonüümsele allikale, kelle sõnul hakkas Lukoili suurtehingust rääkima Venemaa president Vladimir Putin, kui ta kohtus septembris Moskvas Kushneri ja Witkoffiga.

Ühe allika sõnul soovis Putin selle tehinguga näidata, et Venemaa võib USA-ga äri ajada. Kushneri ja Witkoff lubasid kohtumisel teemaga tegelda ning nende jaoks oli see võimalik vahend, et Kremli usaldust võita ja teisalt muuta odavamaks globaalsed energiahinnad.

NYT andmetel pole märke sellest, et Kushner või Witkoff ise selles tehingust mingit majanduslikku kasu saaksid. Küll aga tekitab see küsimusi huvide konflikti kohta.

Lukoili välismaiseid varasid plaanib osta ärimeeste grupp, kelle üks liikmeid on investor Todd Boehly, kes on Trumpi suur rahaline toetaja. Gruppi kuulub Abu Dhabi kuningliku perekonna liige Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, kelle investeerimisettevõtetele kuulub osa Witkoffi krüptofirmast World Liberty Financial. Samas ettevõttes on osanikud ka Trumpi pojad.

Kas tehing ka lõpule viiakse, on praegu veel ebaselge. Siiani on ebaõnnestunud USA-s mitmed katsed Lukoili äride ostmiseks.