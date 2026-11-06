Erakonnad alles seavad paika valimiste esinumbreid

Kuigi kandidaatide registreerimine riigikogu valimisteks algab jaanuaris, on erakonnad püüdnud viimastel nädalatel saada oma ridadesse kandideerima uusi liikmeid. Mõned erakonnad veel otsivad kandidaate ja mõnel erakonnal on üksikud kohad veel vabad. Lõplikult valmis saavad erakondade valimisnimekirjad uuel aastal.

Keskerakonna valimisnimekirja esinumbrid paigas ei ole. Eelmistel riigikogu valimistel kandideeris Mihhail Kõlvart ringkonnas, kuhu kuuluvad Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa.

"Erakonna esimees oleks suur häältemagnet igas ringkonnas Aga millise ringkonna esinumbriks esimees läheb, see on praegu lahtine," ütles Keskerakonna peasekretär Anneli Ott.

Valimistel kandideerivad esinumbritena Keskerakonna eurosaadikud Jana Toom ja Jaak Madison. Sotsiaaldemokraatidel on esinumbrite osas selgus suurem. Erakonna esimees kandideerib Järva- ja Viljandimaal ning peaministrikandidaat Jonatan Vseviov Harju- ja Raplamaal.

"Piirkonnad ei ole veel oma lõplikke otsuseid teinud, millised saavad olema järjestused, kes lõpuni kandideerimas on. Mõned lahtised otsad meil täna veel on," lausus sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Piret Hartmann.

EKRE nimekirja pooled esinumbrid on paigas. Esimees Martin Helme kandideerib Tallinnas Mustamäel ja Nõmmel. Tema sõnul on konservatiividel keeruline saada hääli suurematest linnadest.

"Tallinnast valitakse kolmandik riigikogu. Selles mõttes me loomulikult tegeleme Tallinnaga. Eritähelepanu all on Tallinn niikuinii," ütles Helme.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu kandideerib Harju- ja Raplamaal. Riigikokku kandideerivad ka näiteks Euroopa Parlamendi liikmed Jüri Ratas ja Riho Terras.

"Eelkõige meie jaoks on tähtis see, et piirkonnad teeksid oma ettepanekud, ja see, millesse piirkonnad usuvad oma valimisringkonnas, on meie jaoks suur väärtus," lausus Isamaa peasekretär Andres Metsoja.

Parempoolsete esimees Lavly Perling on valmis kandideerima Harju- ja Raplamaal. Kõik Parempoolsete esinumbrid paigas veel pole. Nimekirja koostamisel on Parempoolsed mõnele kandideerida soovinule ära öelnud.

"Meile on tähtis selline asi, et ideoloogilised väärtused oleksid inimesel paigas. Maailmavaateline kindlus on meile olulisem kui see, kui kuulus see inimene on," lausus Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler.

Reformierakonna esinumbrid selguvad novembri lõpuks. Eesti 200 tegeleb täisnimekirja koostamisega. Lõplikud nimekirjad selguvad jaanuari keskpaigaks.