Erakonnad valmistuvad valimisteks: nimekirjade koostamine juba käib

Riigikogu valimisteni on jäänud vähem kui pool aastat ning suuremad erakonnad tegelevad kandidaatide nimekirjade ja valimisprogrammide koostamisega. Osa erakondi on alustanud ka kampaaniaga, samas kui mitme erakonna lõplikud nimekirjad ja programm kinnitatakse alles jaanuaris.

EKRE on valmis ka erakorralisteks valimisteks

EKRE riigikogu fraktsiooni nõunik Aarne Mäe ütles, et nimekirjade ettevalmistus käib juba mõnda aega. "Seoses erakorraliste [valimiste] võimalusega oleme protsessi kiirendanud," sõnas Mäe.

"Kui liigume siiski tavapärases tempos, siis me teeme põhikirjast tulenevad sisevalimised ära novembris. Siis selguvad just ringkondade järjekorrad. Üldnimekirja kinnitab erakonna volikogu jaanuari alguses," ütles Mäe.

Sotsidel kampaania toiduainete käibemaksu alandamiseks

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretär Piret Hartman ütles, et sotsidel nimekirjade koostamine samuti käib. "Tegelikult juba kevadest. Ringkonnad teevad lõpliku valiku inimeste ja järjestuse osas aasta lõpus. Üldnimekiri kinnitatakse uue aasta alguses toimuval üldkogul 16. jaanuaril," lausus ta.

Hartman märkis, et ka kampaania käib. "Kohtume aktiivselt inimestega piirkondades, käime üritustel ja korraldame sündmusi. Hetkel on ka välikampaania seoses toiduainete käibemaksu alandamisega mitmes ringkonnas. Kampaania järgmiste suuremate sündmustega tuleme välja oktoobris-novembris. Valimisprogramm kinnitatakse üldkogul jaanuaris," ütles Hartman.

Eesti 200 valimisteks eraldi ei valmistu

Eesti 200 tegevjuht Anneli Kannus eraldi valimisteks ettevalmistavaid tegevusi välja ei toonud.

"Erakonna jaoks on poliitika tegemine igapäevane töö. Keeruline on käsitleda valimisteks valmistumist millegi täiesti eraldi seisvana erakonnas pidevalt toimuvatest aruteludest või riigikogus ja valitsuses tehtavast. Edasisi plaane tehakse jooksvalt ja osana tavalisest tegevusest. Seega Eesti 200 täpsemad kavad riigikogu valimisteks saavad paika lähikuudel," lausus Kannus.

Keskerakond kogub piirkondadest ettepanekuid

Keskerakonna peasekretäri Anneli Oti sõnul tegeleb Keskerakond platvormi koostamise ja piirkondades ettepanekute kogumisega. "Samuti toimuvad pidevalt kohtumised erinevate huvigruppide esindajatega. Kohtumised toimuvad nii riigikogu fraktsioonis, kui ka büroos," sõnas Ott.

Ta märkis, et nimekirjade koostamisega tegelevad hetkel piirkonnad oma

valimisringkondades ja erakond ootab piirkondadest ettepanekuid kandidaatide

kohta.

Valimisloosung saab Oti sõnul tulla siis, kui on selge, milline saab olema platvormi peamine telg ja fookus. "Täna on täpsem ajakava veel lahtine nii nimekirjade, kui ka platvormi ja valimisloosungi osas," ütles Ott.

Isamaa: kindlasti on inimesi, kes veel ei teagi, et nad Isamaa nimekirjas kandideerivad

Isamaa peasekretär Andres Metsoja ütles, et Isamaas on ettevalmistused riigikogu valimisteks käinud juba vähemalt pool aastat.

"Alates kevadest on käinud koos erinevad valimisprogrammi töörühmad, kus said kaasa lüüa kõik erakonna liikmed. Viimased töörühmade koosolekud toimusid veel sel nädalal ning kohtumised erialaorganisatsioonidega jätkuvad lähikuudelgi. Teisipäeval peetud erakonna eestseisuses sai kokku lepitud, et septembri lõpuks kogume kõik senised ideed kokku tervikülevaate saamiseks. Oma tuumiklubadused valijaile me kindlasti ka eelarvestame, sest viimased aastad Reformierakonna juhtimisel on viinud riigi rahanduse nõnda sügavasse kriisi, et piimajõgede ja pudrumägede lubamine pole võimalik. Seega peame ära näitama ka katteallikad oma lubaduste ellu viimiseks," rääkis Metsoja.

Tema sõnul käib paralleelselt töö ka nimekirjadega. "Oma nõusoleku kandideerida on andnud paljud tuntud poliitikud, kogukondlikud eestvedajad ja ka erinevate valdkondade eksperdid, kes varasemalt pole poliitikas tegevad olnud. Täpsetest nimedest on veel vara rääkida ja kindlasti on Eestis ka inimesi, kes veel ei teagi, et nad kandideerivad järgmistel valimistel Isamaa nimekirjas – just sellepärast ongi nii oluline töö programmiga, et kõnetada ühiskonda Isamaa visiooniga Eesti tulevikust ja anda inimestele võimalus selle ellu viimisel kaasa lüüa," lausus Metsoja.

Rääkides valimiskampaaniast osutas Metsoja suvel meedias läbi viidud minikampaaniale "Eesti asi on parim asi". "Nüüd kannavad seda sõnumit edasi meie piirkonnad – külastades meie toidutootjaid, tööstusettevõtteid ja teisi Eesti majandusse lisaväärtuse toojaid," ütles ta.

Riigikogu valimiste kampaania algab tema sõnul tänase plaani järgi pärast aastavahetust. "Kuid mõistagi oleme valmis enda nägemust Eestile tutvustama ka varasemalt, kui õnnestub ellu kutsuda ennetähtaegsed riigikogu valimised," sõnas peasekretär.

Reformierakond avaldab esinumbrid novembris

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga kinnitas samuti, et töö kandidaatide nimekirjade ja valimisprogrammiga juba käib ning mõlemad on kavas kinnitada jaanuaris toimuval erakonna üldkogul.

"Esinumbrid avalikustame novembrikuu jooksul. Riigikogu valimiste kampaania avapaugu anname 17. oktoobril Tartus toimuval erakonna volikogu koosolekul," vastas Vaga lühidalt.

Parempoolsete eelkampaania algas suvel

Riigikokku mittekuuluv, ent praeguse reitingu seisuga valimiskünnist ületav erakond Parempoolsed koostab samuti nimekirju ning eelkampaania algas suve lõpus.

"Usume, et Parempoolsete nimekirjad tulevad tugevad ning kõik parempoolsed valijad leiavad sealt endale sobiva rahvasaadiku, keda toetada," ütles Vanaselja.

"Kuna erinevalt parlamendierakondadest on meie kampaaniavahendid piiratud ja maksumaksja poolt eraldatud garanteeritud toetus võrreldes teiste erakondadega on olematu, kasutame võimalust olla tänavapildis ajal, mil reklaami on võimalik saada soodsamalt kui aktiivsel valimisperioodil. Samast mõttest kantult teevad Parempoolsed ühe lühikampaania ka sügisel. Valimisloosungi ning ühtse valimiskampaaniaga tuleme välja detsembris-jaanuaris, mil kinnitatakse lõplikult kogu Parempoolsete valimisprogramm ning ka nimekirjad," lausus Vanaselja.

Järgmiste riigikogu valimiste päev on järgmise aasta 7. märtsil.