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Keskerakond, sotsid, Parempoolsed ja EKRE valimistel reklaamifirmat ei kasuta

Eesti
Parempoolsete valimisreklaam
Parempoolsete valimisreklaam Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, EKRE ja Parempoolsed ei kasuta riigikogu valimistel reklaamiagentuuri abi, vaid viivad kampaania läbi oma jõududega.

"Meie praegune meeskond on tugev ja professionaalne ning omab pikaajalist poliitilist kogemust. Keskerakonna meeskond omab piisavalt kogemusi ja teadmisi, et oma valimiskampaaniat kavandada ning ellu viia," ütles Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ERR-ile.

"Meie kampaaniat ei tee ükski reklaamiagentuur. Nii oleme korraldanud ka eelmised kohalike omavalitsuste ja Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniad, tuginedes oma liikmete teadmistele, kogemustele ja loomingulisusele," lisas ta.

Ka sotside peasekretär Piret Hartman ütles, et ka sotsid toetuvad kampaanias oma meeskonnale. "Meil on inimesed, kes on väga kogenud, kes on korduvalt meil meeskonnas olnud ja kampaania tegemisel abiks olnud. Inimesed, keda me usaldame, kellel endal on ka turunduse ja kommunikatsiooni ja strateegilise kommunikatsiooni taust," lausus Hartman.

"Eestvedajaks on täna meie juhtkonnas olevad inimesed. Lauri Läänemets on selle kampaania juht. Hästi suur roll on meie aseesimeestel Jevgeni Ossinovski, Riina Sikkutil, Reili Rannal, Tanel Kiigel ja Anti Allasel, kes on kampaaniatoimkonna kese. Ja lisaks on abiks kontori poole pealt kommunikatsioonijuht Ann-Marii Nergi, kommunikatsiooninõunik Artur Jugaste, brändijuht Tarvo Sarmet, kampaania operatiivjuht Karmo Kuri ja mina ise ka," rääkis Hartman. Lisaks panustavad tema sõnul hiljuti erakonnaga liitunud Jonatan Vseviov ja Kadri Simson.

Ta lisas, et teleklippide tehniliseks teostuseks tuleb ilmselt siiski mõne agentuuri abi kasutada.

Parempoolsete kampaaniajuht Priit Isok ütles ERR-ile, et tal on endal 30 aastat kogemust turunduse ja disaini alal. "Meil ei ole selliseid ressursse nagu riigikogu erakondadel, me peame oma jõududega hakkama saama. Kasutame in-house'i ja kasutame sõprade abi," lausus Isok.

"Kui Isamaa või Reformierakond tulevad mitmemiljoniliste kampaaniatega maksumaksja raha eest laiama minu nina alla, siis meil ei ole selliseid ressursse, me peame tegema teistmoodi," lisas ta.

Isok rääkis, et täpsemad kampaaniaplaanid selguvad erakonna detsembri alguses toimuval volikogu koosolekul. Ta märkis, et erakonna põhiliseks kampaanialoosungiks jääb "Jõukas Eesti".

Ühe põhilise valimislubadusena tõi ta välja kõigi riigi kulutuste külmutamise, kaasa arvatus pensionide indekseerimine.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et EKRE on päris mitu kampaaniat viinud läbi omaenda jõududega. "Meil on päris korralik meediatiim ja turunduse ja strateegilise kommunikatsiooni võimekus. Me hoiame sellega tuntavalt raha kokku. Ja see on palju kiirem ja dünaamilisem. Kolmas põhjus on see, et me teame une pealt, mis on need sõnumid, mis on pildikeel, mis töötavad meie sõnumite paremaks inimesteni viimiseks," rääkis Helme.

Viimati kasutas EKRE reklaamiagentuuri abi 2019. aastal.

 Helme sõnul plaanib erakond kampaanias kasutada ka omajagu tehisaru abi.

Helme ütles, et EKRE on kampaaniaga alustanud ja valminud on ka esimene telereklaam, samuti loosung ja kujunduse pool.

"Meil on valmis ka nimekirjad ja aastavahetuseks me lööme lukku ka oma programmi," ütles Helme.

Reformierakonnale teeb kampaaniat seni poliitilisest reklaamist hoidunud agentuur Tank ja Isamaale varem Reformierakonnale kampaaniat teinud Kontuur Leo Burnett. Eesti 200 alles otsib reklaamiagentuuri.

Riigikogu valimised on järgmise aasta märtsi alguses.

Toimetaja: Aleksander Krjukov, Veronika Uibo

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