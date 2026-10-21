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Neljapäeval sadu ei tule

ilm
Sügisene ilm
Sügisene ilm Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Kolmapäev oli särav sügispäev. Seda pakkus kõrgrõhuala, mille põhiasukoht oli Venemaal, kuid mis kattis kogu Euroopa idapoolse osa. Samal ajal lääne pool kees madalrõhkkondade karussell.

Keeriste raskuspunkt koondus kolmapäeval Briti saartele ja vööndina üle Kesk-Euroopa Itaalia kohale. Vihmavalingud, äike ning tuuleiilid olid kõige tugevamad Aadria mere ääres. Lähipäevil saabub Atlandilt vingeid madalrõhkkondi juurde ja kahe kange süsteemi vastasseis meie mail jätkub.

Neljapäeval ulatub Venemaal resideeruva kõrgrõhkkonna lääneserv ikka Balti riikide kohale. Öösel on taevas selgem. Päevaks lisandub lõunakaarest niiskust ja pilvi on rohkem, kuid neist sadu ei tule.

Kagutuul tugevneb, sest Põhjamere kohale koondub madalrõhkkond, mis laieneb servaga üle Skandinaavia ja survestab rõhuvälja. Õhutemperatuur jääb öösel napilt plusspoolele, päeval tõuseb üle kümne piiri.

Reedel jõuab madalrõhulohk Läänemerele. Öö tuleb sajuta, veel selgema taeva ning plusskraadidega. Päevaks lisandub pilvi. Lõunani on üksikuid vihmahooge. Õhtu poole jõuab tihedam sadu saartele ja Eesti lõunaossa ning laieneb edasi põhja poole. Kagutuul on mõõdukalt tugev.

Õhusoe kerkib kümne kuni 13 kraadini. Eelolev öö on laialdaselt selge taevaga, Lääne-Eestis on küll kohati pilvelaamu, aga neist sadu ei tule. Paiguti võib udu tekkida. Tuul puhub valdavalt kagust kaks kuni kaheksa, rannikul kuni kümme, saartel puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on üks kuni kuus, saartel seitse kuni 11 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub kagutuul kolm kuni kaheksa, saartel kuni kümme, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on kolm kuni seitse, saarte rannikul kuni 11 kraadi. Homme päeval on pilvi rohkem, aga need sadu ei anna. Puhub kagutuul neli kuni kümme, rannikul puhanguti 13, saartel 16 m/s. Õhusoe tõuseb kümne kuni 14 kraadini.

Reede öö on veel sajuta ja paar-kolm pügalat plussis. Päeval läheneb madalrõhulohk. Tihedam sadu jõuab õhtu poole saartele ja mandri lõunaossa ning muutub seejärel laialdaseks. Õhusooja on veidi üle kümne kraadi.

Laupäeva öö on madalrõhulohu mõjul vihmane. Päeva peale pilved hõrenevad, sajuhooge on üksikuid ja harva.

Pühapäeval on ka üksikuid vihmahooge, aga lõuna- ja kagutuul tõuseb jõuliseks. Nädalavahetuse ööd on viie kraadi lähedased, päevasoe kerkib üle kümne kraadi. Homme on paraku päikest varjutavaid pilvi enam, aga sadu need ei too.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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