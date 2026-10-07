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Neljapäeval on ilm sajuta ja mõõdukalt soe

ilm
Foto: Siim Lõvi / ERR
ilm

Neljapäeval on ilm sajuta ning õhusoe kerkib kuni 16-kraadini.

Ööl vastu neljapäeva on pilvi hõredalt. Ilm on sajuta, aga laialdaselt tekib udu. Tuul öö hakul vaibub ja on pärast keskööd nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 0 kuni 6 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi.   

Hommikul on madalaid pilvi ja udulaamu. Kagutuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur 3 kuni 7, rannikul 10 kraadi ümber.

Neljapäeva päeval vahelduvad paksemad pilvelaamad õhukese kõrge pilvevinega. Ilm on sajuta. Puhub kagutuul 3 kuni 9, pärastlõunal saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tugevnemine jätkub. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi. 

Reedeks toob madalrõhkkond vihma ja tuul tõuseb, õhtul võib Lääne-Eestist mõneks tunniks tormiks paisuda. Õhusooja on 10 kraadi ringis. 

Nädalavahetus tuleb tuuline ja vihmahoogudega.  

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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