Kolmapäeval on nii päikest kui ka vihma

Kolmapäeval on väike ülekaal Venemaa kõrgrõhkkonnal. Öö on sajuta ja päevgi tuleb suuremal osal maast kuiv. Eesti lääneserva lisandub pilvi ning saartel ja mandri loodeosas tuleb ka vihmahooge, sest Norra merelt laieneb madalrõhkkonna serv Läänemerele. Kahe rõhu rivaalitsemise tõttu on lõuna- ja edelatuul mõõdukalt tugev. Õhutemperatuur püsib öösel napilt plussis, päevasooja 10 kraadi ja pisut ülegi.

Eelolev öö on muutliku pilvisusega ja sajuta. Kohati on udu. Puhub lõuna-, edelatuul 3-9, saartel ja läänerannikul kuni 13, puhanguti 18 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 7, rannikul kuni 10 kraadi.

Hommikul on maa lääneservas pilvi, mandri sisealadel on taevas selgem. Ilm on sajuta, aga võib olla udulaike. Puhub lõunatuul 2-7, rannikul 10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 10 kraadi.

Päeval on Lääne-Eesti pilvisem. Saartel ja mandri loodeservas on vihmahooge. Ida pool on taevas selgem ja ilm sajuta. Puhub lõuna-ja edelatuul 3-8, rannikul kuni 10, puhanguti 15 m/s. Õhusooja 8 kuni 11 kraadi.

Neljapäeval lisandub vihmahooge Eesti lääneossa, ida pool on üksikuid vihmarabinaid. Reedel liiguvad vihmapilved üle maa. Laupäeval võib vaid üksikuis paigus vihma tibada. Pühapäeva päeval jõuab paksemaid sajupilvi. Öised miinimumid jäävad napilt plussi, päevasoe tõuseb esialgu paar kraadi üle 10 piiri, nädalavahetus on jahedam.