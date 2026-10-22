Jonatan Vseviov kandideerib sotside liikmena riigikokku

Pikaaegne välisministeeriumi kantsler ja julgeolekuekspert, aastate eest Reformierakonda kuulunud Jonatan Vseviov liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ja kandideerib 2027. aasta kevadel riigikogu valimistel. Välisministeeriumi kantsleri kohalt lahkub Vseviov novembris.

"Olen Eesti hoidmisele ja arendamisele pühendanud kogu oma senise elu diplomaadi ja riigiametnikuna. Mul on olnud au juhtida pühendunud meeskondi, kellega koos oleme kujundanud Eesti välis- ja kaitsepoliitikat ning ellu viinud suure osa meid siia toonud otsustest," ütles Vseviov.

"Täna aga näen, et Eesti hoidmiseks ja edasiviimiseks ei piisa enam sellest, mida saan teha ametnikuna. Seetõttu olen otsustanud lahkuda ametnikutöölt, liituda sotsiaaldemokraatidega ja kandideerida eelseisvatel valimistel," ütles Vseviov.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas, et Eesti julgeolek ja meie positsioon rahvusvahelises maailmas vajavad tugevat juhtimist.

"Jonatan Vseviov tunneb Eesti julgeoleku- ja välispoliitikat läbi ja lõhki ning omab suurt rahvusvahelist kogemust. Ta on kujundanud Eesti kaitsepoliitikat, juhtinud kaitseministeeriumi, esindanud Eestit suursaadikuna Washingtonis ja juhtinud välisministeeriumi.," ütles Läänemets.

Vseviov esitab neljapäeval avalduse kantsleriametist lahkumiseks. Kantsleriametist lahkub ta 1. novembril.

Aastatel 1999-2005 kuulus Vseviov Reformierakonda.

Vseviov asus välisministeeriumi kantslerina ametisse 2021. aasta veebruaris. Enne seda oli ta alates 2018. aasta augustist Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides.

Aastail 2008–2018 töötas Vseviov kaitseministeeriumis, olles lõpuks selle kantsler.

Enne kantsleriks määramist 2016. aasta jaanuaris oli Vseviov kaitseplaneerimise asekantsler, kaitsepoliitika asekantsleri kohusetäitja ja poliitika planeerimise osakonna direktor.

Vseviov on lõpetanud Tartu ülikooli politoloogia eriala ja omandanud Georgetowni Ülikoolis julgeoleku-uuringute erialal kiitusega magistrikraadi.