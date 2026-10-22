X!

Jonatan Vseviov kandideerib sotside liikmena riigikokku

Eesti
Jonatan Vseviov
Jonatan Vseviov Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Pikaaegne välisministeeriumi kantsler ja julgeolekuekspert, aastate eest Reformierakonda kuulunud Jonatan Vseviov liitub Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga ja kandideerib 2027. aasta kevadel riigikogu valimistel. Välisministeeriumi kantsleri kohalt lahkub Vseviov novembris.

"Olen Eesti hoidmisele ja arendamisele pühendanud kogu oma senise elu diplomaadi ja riigiametnikuna. Mul on olnud au juhtida pühendunud meeskondi, kellega koos oleme kujundanud Eesti välis- ja kaitsepoliitikat ning ellu viinud suure osa meid siia toonud otsustest," ütles Vseviov.

"Täna aga näen, et Eesti hoidmiseks ja edasiviimiseks ei piisa enam sellest, mida saan teha ametnikuna. Seetõttu olen otsustanud lahkuda ametnikutöölt, liituda sotsiaaldemokraatidega ja kandideerida eelseisvatel valimistel," ütles Vseviov.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets rõhutas, et Eesti julgeolek ja meie positsioon rahvusvahelises maailmas vajavad tugevat juhtimist.

"Jonatan Vseviov tunneb Eesti julgeoleku- ja välispoliitikat läbi ja lõhki ning omab suurt rahvusvahelist kogemust. Ta on kujundanud Eesti kaitsepoliitikat, juhtinud kaitseministeeriumi, esindanud Eestit suursaadikuna Washingtonis ja juhtinud välisministeeriumi.," ütles Läänemets.

Vseviov esitab neljapäeval avalduse kantsleriametist lahkumiseks. Kantsleriametist lahkub ta 1. novembril.

Aastatel 1999-2005 kuulus Vseviov Reformierakonda.

Vseviov asus välisministeeriumi kantslerina ametisse 2021. aasta veebruaris. Enne seda oli ta alates 2018. aasta augustist Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides.

Aastail 2008–2018 töötas Vseviov kaitseministeeriumis, olles lõpuks selle kantsler.

Enne kantsleriks määramist 2016. aasta jaanuaris oli Vseviov kaitseplaneerimise asekantsler, kaitsepoliitika asekantsleri kohusetäitja ja poliitika planeerimise osakonna direktor.

Vseviov on lõpetanud Tartu ülikooli politoloogia eriala ja omandanud Georgetowni Ülikoolis julgeoleku-uuringute erialal kiitusega magistrikraadi.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:20

Kullamäe klubi pidi eurosarjas tunnistama Londoni meeskonna paremust

07:49

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal ja neli ministrit

07:36

USA kongresmenid: luureandmed näitavad Venemaa valimiste-eelset mõjutustegevust

07:34

Astangule kaitseala loomiseks peab Tallinn ostma 5,5 miljoni eest eramaid

07:08

Jonatan Vseviov kandideerib sotside liikmena riigikokku

07:04

Reformierakonnale kampaaniaid teinud agentuur läks Isamaa palgale

06:23

Saksamaa tõstis Vene sabotaaži ohuhinnangu enneolematult kõrgeks

05:49

Ukraina droonirünnakud tabasid öösel Venemaa lääneosa regioone

00:21

ManU sai Meistrite liigas sauna, Fernandes kritiseeris treenereid

21.10

Narva linnavalitsus ütleb Ro-Ro kunstiklubile üürilepingu üles

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

21.10

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

21.10

WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

21.10

Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

21.10

Sõja 1701. päev: Vene droon tabas Kiievis kortermaja Uuendatud

21.10

Mitu riiki sulges turvaaukude tõttu valitsusasutuste veebilehed Uuendatud

21.10

Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30 Uuendatud

21.10

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

21.10

Meedia: Itaalia soovib Kaja Kallase rolli tugevdada

21.10

RKIK müüs maha Seli mõisakompleksi

21.10

Ajateenistusest viilijalt juhiloa võtmiseks pole varsti enam kohtu luba vaja

ilmateade

SPORT

08:20

Kullamäe klubi pidi eurosarjas tunnistama Londoni meeskonna paremust

00:21

ManU sai Meistrite liigas sauna, Fernandes kritiseeris treenereid

21.10

Tiitlikaitsja Pärnu alistas Balti liigas Jekabpilsi

21.10

HC Panter jäi Kiievi meeskonnale napilt alla

loe: kultuur

21.10

Rakvere galerii üritab oksjoni abil uksi lahti hoida

21.10

Julia Maria Künnap: peegeldan klassikaliste tehnoloogiatega praegust aega

21.10

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

21.10

Otseülekanne homme: vestlusring "Anne – kas kingitus või kohustus?"

loe: eeter

21.10

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

21.10

"Pealtnägija": katoliiklike allikate sõnul on nõudlus eksortsismi järele kasvamas

21.10

Hasso Krull: fossiilne armastus oli minu jaoks ehmatav kontseptsioon

21.10

Tarand: otsustajad on loobunud püüdmast tajuda kultuurivaldkonna olukorda ja meeleolusid

Raadiouudised

21.10

Päevakaja (21.10.2026 18:00:00)

21.10

Elering: vesinikutoru rajamine ei eelda Eestis suurel määral vesinikutootmist või -tarbimist

21.10

Põhja-Pärnumaal avati Raba akusalvestusjaam

21.10

Eesti sai uue mullastikukaardi

21.10

Püssi tuulepargi arendaja peab ehitusluba kohtus kaitsma

21.10

Kõrged kütusehinnad tõstavad talvise teehoolduse kulu

21.10

Raadiouudised (21.10.2026 15:00:00)

21.10

Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

21.10

Elva kavandab spaakompleksi, rahastus ja operaator on veel lahtised

21.10

Kaitsealuste laevavrakkidega peavad arvestama nii kaablite paigaldajad kui tuulepargid

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo