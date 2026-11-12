X!

Argo Ideon: poliitikast on saanud ametikoht, kus puudub igasugune kirg

Arvamus
Argo Ideon
Argo Ideon Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Arvamus

On ülearune oodata, et rahvaesindaja silmis hõõgub iga hetk entusiastlik tuluke. Kuid valijale läheb peale ikka see, kes 24 tundi päevas sekeldab nagu Duracelli jänes, kirjutab Argo Ideon.

Mart Laari teise valitsuse liikmetele kingiti tööga peale hakates raamat "Jah, härra minister" (Jonathan Lynn ja Antony Jay, e.k. 1999). Ministrite jaoks oli see koomiline, ent mingis mõttes ka praktiline teejuht, mis aitas mõista, kuidas toimib ametkondlik bürokraatia.

Jim Hacker juhib raamatus administratiivküsimuste ministeeriumi. Ta tahaks parimat, ent jõuab pidevalt absurdi. Üht ei saa aga teose tegelastele kindlasti ette heita, nimelt kire puudumist. Entusiasm on ülevoolav nii telefoniaparaadi veerel tähtsat kõnet oodates kui ka selgust otsides, miks hiljuti avatud uues haiglas pole ühtki patsienti. Rõõmuga võetakse vastu kutse "distsiplinaarsele klaasikesele," olgugi kohtumise sisuks peapesu.

Jälgides Eesti poliitika kohavangerdusi ja parteivahetusi, sugeneb ruttu tunne, et säde ja entusiasm on ammu otsas. Kirg pole meil taastuvenergia, vaid kiirelt kuluv fossiilkütus. Tänapäeva poliitikaelu juhib, kui tsiteerida Propelleri laulu, "kaine arvestus ja range distsipliin".

Osalt on vedru mahakäik paratamatus. Pole ju enam ajad, mil tuli oma riik nullist üles ehitada ning sisemine lõõsk käskis aknad öösel valged hoida. 35 aastaga on paljud asjad paika loksunud ning nii pole ka ime, kui tarduvad inimesedki.

Erandeid leidub, aga üldplaanis on poliitika sisu taandunud küsimusele, kuidas selles sektoris igapäevast leiba teenida. Ning see polegi häbiasi. Kõik tahame leiva peale midagi ja otsime elus kohta, kus see sujuvamalt kätte tuleb. Inimene, kes ärkab varahommikul ja asub tööd vuhkima, väärib austust ja lugupidamist isegi siis, kui tema silmad ei sära. Seda ka sellisel juhul, kui töötaja tegevusväli on poliitika.

Järjekordse valimiskampaania tõusujoonel poliitikute entusiasmi puudusega leppida oleks siiski ketserlik, sest valijale läheb peale ikka see, kes 24 tundi päevas sekeldab nagu Duracelli jänes ning suudab ka pärast magamata ööd alguse ja lõpuga lauseid moodustada.

Nädalavahetusel ärkab peatne kandidaat varakult, et külma tuult trotsides jagada kaubakeskuse väravas erakonna sildiga telgis rahvale teed, pannkooki ja pastakaid. Siis tuleb veel jõuda partei volikogule, et innukalt kuulata pealiku kõnet ning pakkuda aktiivi koosolekul välja uus Eesti majanduse ülesupitamise plaan ehk värske retsept, mida on lihtne teha ja mida keegi muu pole osanud välja pakkuda, sest kõik need teised on puhta lollid.

Ja kui on üles leitud see lohe Smaugi kõhualune varandus, mille arvel hakkab koolis, polikliinikus ja päästekeskuses valitsema kuldne küllus, siis on ka poliitiku päevatöö ära tehtud.

Seda on ülev öelda, et poliitiku tööandja on rahvas, aga enamiku praktiliste funktsioonide puhul on tema ülemuseks ikkagi erakond. Selles mõttes on ka erakonnavahetus pragmaatiline käik, mis ei erine palju pagari valikust, kes kolib üle tee võistlevasse saiapoodi. Parteivahetaja taunimine ja talle näpuga näitamine on pigem jäänuk vanast maailmast, kus mõne poliitiku ahju tõesti veel köeti puhta entusiasmiga.

Aeg-ajalt tõuseb ikkagi esile teema, et poliitikas justkui on teenistus väike, erasektoris võib saada rohkem raha ja seega tuleks riigikogus ja mujal, kus poliitikud toimetavad, palka tõsta, et häid inimesi juurde saada. Läinud koosseisus (rahvaesindaja palk oli siis mõnevõrra väiksem), leidus isegi saadik, kes sõitis istungite ajal ja vahel taksot, et sedasi lisaraha teenida.

Ent kui Eestis on tänavu keskmine kuupalk teise kvartali andmeil 2243 eurot bruto, riigikogu lihtliikme palk aga 6655 eurot ja 81 senti, siis on lihtne näha, et rõhuv enamik tööinimesi Eestis ei jõua oma karjääri jooksul mitte kunagi sarnase sissetulekuni. Mõte, et valimistel osalemise ja poliitikasse pürgimise motiiv polegi rahaline, kõlab sel taustal üsna hõredalt.

Lõpuks tuleb kiita ka saadikukandidaatide rohket optimismi. Viimati, 2023. aastal osales meil valimisnimekirjades 968 kandidaati, konkurss oli seega rohkem kui üheksa inimest kohale. Pakun suvaliselt, et neist umbes igal neljandal kandidaadil võis olla mingi realismiga sarnanev ootus, et tal on võimalus osutuda valituks. Aga mille nimel ülejäänud kolm neljandikku, sajad inimesed mängu kaasa tegid? Investeeriti oma aega, osaleti kampaaniaüritustel, igaühe eest tuli maksta kautsjon. Täitsa müstika, kas pole?

Või ikkagi eksisteerib veel kusagil kalestunud poliitikusüdames veel kübeke seda kadunud kirge ja tulist hingelõõska. 

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

10.11

Kaire Sepper: on võlgu, mille tasumisest võib rahulikult keelduda

09:05

Janar Holm: valitsusel tuleb otsustada, millise valmisoleku me tagame

11.11

Farištamo Eller: metsade majandamise reeglid on väärtusvalik

11.11

Rein Sikk: tegelikult on kultuur just poliitika

10:06

Tiina Jõgeda: Astangu-Mäeküla kaitseala on tehtud, aga mitte valmis

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

03.11

Grete Rohi: laena muuseumis näitust vaadates kellegi teise silmad

01.11

Meelis Kubits: Sirbi tasuta lugeja ei soovi maksta tasu Sirbi tegijale

30.10

Erik Roose: Soome televisioon andis eestlastele ettekujutuse teistsugusest ühiskonnast

VIIMASED UUDISED

15:15

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Eesti suursaadik NATO-s Kristjan Prikk

15:06

Nvidia tegevjuht Jensen Huang võib ametist ilma jääda

14:56

Naiste meistriliiga kuu parimad tulevad ajaloolise tiitlini jõudnud Paidest

14:55

Kallas hakkab põhjalikult uurima Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse juhtimist

14:34

Tabasalu ei lasknud Mellat pikalt ette, aga kaotusest ei pääsenud

14:32

Kutsehariduse ajaga kaasas käimist pärsib rahanappus

14:30

Opositsioon eelarvet ei toeta: aprillini saab ilma elada Uuendatud

14:25

Galerii: Tallinna tänavune jõulupuu jõudis Raekoja platsile

14:15

Euroopa riigijuhtide arutelu varjutavad Abu Dhabi kõnelused

14:15

Riik täpsustab kohalike omavalitsuste rolli evakuatsiooni korraldamisel

14:13

Riigikogu kantselei uue juhi kandidaadi nime väljaütlemine tekitas tüli

14:10

Argo Ideon: poliitikast on saanud ametikoht, kus puudub igasugune kirg

13:54

Soome maksuamet avaldas 2025. aastal enim teeninud inimeste nimekirja

13:52

Robert Linna: sahtel võib materjali täis olla, aga igal laulul on oma aeg

13:52

PÖFF-i päevik | Zvjagintsevi "Minotauros" jääb pikalt ja salakavalalt kummitama

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo