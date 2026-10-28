Isamaa jääb Keskerakonnale alla kolme uuringufirma küsitlustes

Kui Turu-uuringute küsitlustes on Isamaa sel aastal varemgi Keskerakonnale alla jäänud, siis oktoobris kinnitasid seda ka Emori ja Norstati küsitlused.

Turu-uuringute küsitluses edestas Keskerakond Isamaad nii jaanuaris kui ka maikuus ning kolmandat korda ka oktoobris.

Emori küsitlustes oli Isamaa olnud reitingutabelite tipus alates novembrist 2023, kuid jäi tänavu oktoobris alla nii Keskerakonnale kui ka Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.

Esimest korda viimase kolme aasta jooksul jäi Isamaa Keskerakonnale alla ka värskes Norstati küsitluses.

Tõsi, nii Emor kui ka Norstat tõid mõlemad välja, et allajäämine oli napp (statistilise vea piires) ning ühe kuu pealt ei saa veel öelda, kas trend on kindlalt pöördunud Keskerakonna kasuks.

Lisatud tabelis paneme uuringufirmade tulemustele lisaks ka nende kolme keskmise, mille puhul peab arvestama, et küsitlused on tehtud erineva metoodikaga ja osaliselt ka erineval ajahetkel.

Teiste erakondade puhul on uuringufirmade võrdluses erinevused näiteks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna puhul. Kui Emor näitab neile 20 protsenti toetust, siis Turu-uuringud vaid 14. Norstati küsitluses oli SDE toetus 16,5 protsenti, kuid uuringufirma tõi välja, et toetus on kasvamas ja ka 16,5 protsenti on SDE parim tulemus viimase kahe aasta jooksul.

Turu-uuringud näitavad kahest ülejäänud küsitlusfirmast kõrgemat toetust EKRE-le ja madalamat Reformierakonnale. Parempoolsete ja Eesti 200 puhul on tulemused uuringufirmadel sarnased.