X!

USA suurendab survet Iraanile ja Lähis-Idas kasvab uue sõja oht

Välismaa
Mees möödub Teheranis plakatist, millel on kujutatud Iraani endist kõrgeimat juhti Ali Khameneid, Hezbollah’ endist juhti Hassan Nasrallah’d ja kindral Qassem Soleimanit
Mees möödub Teheranis plakatist, millel on kujutatud Iraani endist kõrgeimat juhti Ali Khameneid, Hezbollah’ endist juhti Hassan Nasrallah’d ja kindral Qassem Soleimanit Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Majid Asgaripour
Välismaa

Lähis-Ida riigid kardavad, et piirkonnas võib sõjategevus taas puhkeda ning püüavad taaskäivitada kõnelusi Iraaniga. USA suurendab samal ajal oma sõjalist kohalolekut piirkonnas ning Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu soovib taasalustada Iraani-vastaseid rünnakuid.

USA president Donald Trump on öelnud, et Iraani ei rünnata enne 3. novembril toimuvaid vahevalimisi. Samal ajal on ta ähvardanud, et kui Teheran oma käitumist kiiresti ei muuda, viivad USA ja Iisrael sõjalise operatsiooni peagi lõpule.

USA saadab piirkonda veel ka ühe lennukikandja, Iisrael aga hoiatas, et on koostanud plaanid võimalikeks uuteks rünnakuteks. Samuti on USA õhurünnakute ohu tõttu viinud osa oma vägedest Lähis-Ida baasidest mujale. USA välisministeerium käskis samal ajal riigiametnikel ja nende pereliikmetel Saudi Araabiast lahkuda, vahendas The Wall Street Journal.

Mitmed vaatlejad viitavad, et praegune olukord meenutab sündmusi, mis eelnesid 28. veebruaril alanud USA ja Iisraeli rünnakutele Iraani vastu. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on ka avalikult nõudnud Iraani vastu suunatud rünnakute taastamist. 

Allikate teatel on Iisrael koostanud ka uue sihtmärkide nimekirja. Trump on vähemalt seni uute rünnakute alustamise vastu olnud. Piirkonna ametnikud viitasid aga Trumpi viimastele ähvardustele ja kinnitasid, et võtavad olukorra eskaleerumise ohtu tõsiselt.

Diplomaatilised kõnelused on aga mitu kuud olnud ummikus. USA nõuab Iraanilt läbirääkimisi tuumaprogrammi üle, samal ajal kui Teheran soovib keskenduda Hormuzi väina taasavamisele. 

Iraani kontroll Hormuzi väina üle nõrgeneb ning Lähis-Ida naftaeksport näitab taastumise märke. Andmefirma Kpleri teatel on Iraani Aasia vetes asuvad naftavarud täielikult ammendunud. Kpleri analüütiku Homayoun Falakshahi hinnangul moodustab naftamüük umbes 30–40 protsenti Iraani valitsuse tuludest.

Samal ajal on Iraani liitlased Jeemeni huthi mässulised korraldanud Saudi Araabias asuvate energiarajatiste ja lennujaamade vastu terve rea raketi- ja droonirünnakuid.

Iraani välisminister Abbas Araghchi kirjutas samas ajalehes Financial Times avaldatud arvamusloos, et Teheran on valmis läbirääkimisteks vaid juhul, kui USA loobub sõjalise jõu kasutamise võimalusest. Samuti on Iraan ähvardanud võimalike rünnakute korral vastata kogu piirkonnas, sealhulgas rünnata Pärsia lahe riikide energiataristut ja USA sõjaväebaase.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

eesti raadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:55

Mitmed Pärnu tänavad on muutunud bussidele raskesti läbitavaks

15:52

HIMARS-i lühema laskeulatusega raketid on lõpuks Eestis kohal

15:49

Endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistute oksjonil jäi ostja leidmata

15:46

Eesti hokikoondis koguneb koduseks turniiriks

15:45

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

15:23

USA suurendab survet Iraanile ja Lähis-Idas kasvab uue sõja oht

15:20

Raadiouudised (22.10.2026 15:00:00)

15:19

Toitumisnõustaja: liiga palju suhkrut teeb meid kiiresti vanaks

15:18

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Karmen Joller ja Riina Sikkut

15:16

Küberturbeekspert: PHP turvaaugud kriisi ei põhjustanud

ringhääling 100

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

21.10

Witkoff nimetas Putinit humanistiks Uuendatud

21.10

Nõgene tahab riigikogult presidendi nõunike palkadeks 300 000 eurot lisaraha

10:12

Ukraina andmeil olid Vene armee viimase ööpäeva kaotused sõja suurimad Uuendatud

21.10

Mitu riiki sulges turvaaukude tõttu valitsusasutuste veebilehed Uuendatud

21.10

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

15:09

Sotside ridades riigikokku kandideerivast Vseviovist saab ka peaministrikandidaat Uuendatud

21.10

Kaliningradi oblastis kukkus alla Vene hävitaja Su-30 Uuendatud

06:23

Saksamaa tõstis Vene sabotaaži ohuhinnangu enneolematult kõrgeks

21.10

Riigikogu keelustas koerte ketis pidamise ja zoofiilia

21.10

WSJ: Musk andis korralduse Starlinki kiiruse piiramiseks Ukrainas

ilmateade

SPORT

15:46

Eesti hokikoondis koguneb koduseks turniiriks

15:04

Saalijalgpalli meistrit hakkavad selgitama seitse naiskonda

14:31

Keila KK tegi koosseisus sunnitud vangerduse

14:08

Eesti naiskond alustab MM-i teekonda Kosovos

loe: kultuur

15:45

Kultuuri kiirkursus | "Musta pori näkku" oleks võinud otsetee asemel minna ka kõrvalistele radadele

14:02

"Plekktrummi" külaline tuleval nädalal on Signe Kivi

13:49

Jaan Elken: kunstifond ostis "Juhikabiini" omal ajal viie euro eest

12:26

Galerii: Pantokraator tähistas Alexela kontserdimajas toimunud esinemisega bändi 45. sünnipäeva

loe: eeter

15:19

Toitumisnõustaja: liiga palju suhkrut teeb meid kiiresti vanaks

15:04

Inger: peaksime teineteist rohkem märkama

14:37

Lennukiga tööl käiv Argo Aadli: ma ei arvanud, et Eestis nii on võimalik

13:57

Roman Zaštšerinski: restorani pidamine ei ole enam äri, vaid elustiil

Raadiouudised

12:20

Raadiouudised (22.10.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (22.10.2026 09:00:00)

21.10

Päevakaja (21.10.2026 18:00:00)

21.10

Elering: vesinikutoru rajamine ei eelda Eestis suurel määral vesinikutootmist või -tarbimist

21.10

Põhja-Pärnumaal avati Raba akusalvestusjaam

21.10

Eesti sai uue mullastikukaardi

21.10

Püssi tuulepargi arendaja peab ehitusluba kohtus kaitsma

21.10

Kõrged kütusehinnad tõstavad talvise teehoolduse kulu

21.10

Raadiouudised (21.10.2026 15:00:00)

21.10

Riigikoolide õpetajad soovivad järgmiseks aastaks suuremat palgatõusu

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo