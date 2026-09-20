Iraan edastas USA-le tingimused Hormuzi väina taasavamiseks

Iraani pealäbirääkija teatas pühapäeval, et Teheran edastas Washingtonile vahendajate kaudu oma tingimused Hormuzi väina taasavamiseks, mida Iraan on kogu Lähis-Ida sõja vältel blokeerinud.

Kaks vastast on ummikseisus kuid kestnud konfliktis, mis sai alguse USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu veebruari lõpus.

Sellest ajast alates on Teheran hoidnud enda kontrolli all Hormuzi väina, mis on maailma nafta- ja gaasikaubanduse jaoks ülioluline laevatee. Samal ajal püüab Washington oma kampaaniaga islamivabariigi sadamaid ja majandust lämmatada.

"Meie sõnumid ja tingimuste selgitused on vahendajate kaudu teisele poolele selgelt edastatud," ütles Iraani parlamendi spiiker Mohammad Bagher Ghalibaf, kes on tegutsenud sõja lõpetamise kõneluste pealäbirääkijana.

"Kuni tingimused ei ole täidetud ja USA oma kohustusi ei austa, on võimatu naasta läbirääkimiste eelse olukorra ja avatud väina juurde," lisas ta riigitelevisiooni vahendusel.

Iraani kõrgeima riikliku julgeolekunõukogu juht Mohsen Rezaei ütles laupäeval, et islamivabariik edastas oma tingimused USA-le vahendajariigi Katari kaudu.

"Meie tingimused on sõja lõpetamine kõikidel rinnetel, meie külmutatud rahaliste vahendite vabastamine ja mereblokaadi lõpetamine," ütles ta intervjuus Al-Jazeerale.

Iraani võimud on teatanud, et vahendajariigi Pakistani siseminister Mohsin Naqvi sõidab pühapäeval Teherani läbirääkimisi pidama.

Samal ajal esitas Iraani keskväejuhatus Khatam al-Anbiya pühapäeval riigitelevisioonis edastatud avalduses ähvarduse Ühendriikide vastu.

"Hoiatame, et kui USA teeb islamistliku Iraaniga suheldes vea, saavad kõik selle riigi baasid ja huvid piirkonnas pidevate, tõhusate ja valusate rünnakute sihtmärgiks ilma igasuguste piirangute või kitsendusteta," seisis avalduses.