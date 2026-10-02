USA suurendab Lähis-Idas sõjalist kohalolekut

USA saatis piirkonda lennukikandja USS Theodore Roosevelt koos seda saatvate sõjalaevadega. USS Theodore Roosevelt peaks piirkonda jõudma novembri lõpus ning võib asendada mõne seal juba paikneva lennukikandja või liituda nendega, vahendas Financial Times.

USA ametniku sõnul on piirkonda teel ka sõjalaevad ning 13. merejalaväe ekspeditsiooniüksus. Kokku on laevade pardal umbes 9000 sõdurit.

Veebiväljaanne Axios teatas veel neljapäeval, et USA saatis Saudi Araabiasse ja Katarisse kaks täiendavat Patrioti raketipatareid nafta- ja gaasirajatiste kaitseks.

USA jätkab samal ajal Iraani sadamate blokeerimist, kuid pole viimase kuu jooksul teatanud uutest rünnakutest Iraani või selle naftaveoga seotud laevade vastu. Sõjaline tegevus Iraani vastu on ka USA-s ebapopulaarne ning vabariiklased võivad vahevalimiste järel kaotada kontrolli kongressi üle.

Pole selge, kui kaua suudab Iraani majandus USA blokaadi tingimustes vastu pidada. Aastaid kestnud sanktsioonid ja süvenevad majandusraskused avaldavad Iraani elanikele üha suuremat survet.

Samal ajal liigub Hormuzi väina kaudu üha rohkem toornaftat ning kasvab mure, et nurka surutud Iraan võib püüda taastada oma varasemat heidutust ja alustab piirkonnas laiemat sõjalist tegevust.