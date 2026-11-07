USA sõjavägi tegi Iraani vastu uue piiratud ulatusega õhurünnaku

USA sõjavägi teatas, et korraldas reedel Iraani vastu enda sõnul kaitseotstarbelisi õhurünnakuid. Plahvatusi kuuldi Qeshmi ja Hengami saarel ning Iraani mandriosas Bandar Abbasi piirkonnas.

Rünnakutest teatanud USA president Donald Trump ütles reedel, et USA relvajõud tegid Iraani vastu uued piiratud rünnakud, mille sihtmärgiks oli Iraani õhutõrje.

Iraani riigimeedia teatas kahest plahvatusest Qeshmi saarel asuva Suza piirkonnas. Saar paikneb strateegiliselt olulise Hormuzi väina meretee ääres, mida kasutatakse naftaveoks.

Trump kirjeldas ajakirjanikega vesteldes sõjalist operatsiooni kui "väikest ettevõtmist".

"Nad olid ehitanud väikese õhutõrjesüsteemi ja me hävitasime selle umbes 15 minutiga, võib-olla isegi viiega," ütles Trump reede õhtul.

Trump ei täpsustanud, millist objekti rünnati. USA ametnikud on aga varem teatanud, et suurem osa Iraani õhutõrjesüsteemidest hävitati või muudeti oluliselt töövõimetuks Iisraeli 2025. aasta juunis korraldatud pommitamise ning praeguse konflikti algusjärgus toimunud rünnakute käigus. USA ametnikud on hinnanud, et Iraan püüab aja jooksul oma õhutõrjet ja muud sõjalist taristut taastada.

USA sõjavägi teatas ka esmaspäeval enda sõnul kaitseotstarbeliste rünnakute korraldamisest Iraani vastu. Plahvatusi kuuldi Qeshmi ja Hengami saarel ning lähedal asuvas Bandar Abbasi piirkonnas mandril.

Reedesed rünnakud olid esimesed pärast seda, kui president Trumpi Vabariiklik Partei sai teisipäeval USA vahevalimistel valusa kaotuse. Valimistulemust mõjutas osaliselt valijate rahulolematus Trumpi tegevusega Iraani konfliktis ning sellest tingitud kõrgete kütusehindadega. Viimased on mõjutanud peaaegu kõiki maailmamajanduse sektoreid.

Pärast vabariiklaste ränka lüüasaamist valimistel on Trump kõikunud Iraani hävitamisega ähvardamise ja vihjete vahel, et sõja lõpetamiseks mõeldud kokkulepe võib olla lähedal.

Tasu tuumaprogrammi kohta teabe eest

USA relvajõudude Lähis-Ida operatsioone juhtiv keskväejuhatus (CENTCOM) teatas reede hilisõhtul sotsiaalmeediaplatvormil X, et Ameerika Ühendriigid pakuvad kuni 20 miljoni dollari suurust tasu ning võimalust ümberasumiseks inimestele, kes annavad teavet Iraani tuumaprogrammi kohta.

Teavet oodatakse tuumaprogrammi rajatiste, seadmete ja nendega seotud töötajate, sealhulgas teadlaste kohta, samuti eespool nimetatud objektide või isikute liikumise kohta.

Postitusele oli lisatud link USA välisministeeriumi programmi "Rewards for Justice" veebilehele.

Iraani tuumaprogrammiga seotud erimeelsused on endiselt üks keerulisemaid küsimusi ning Trumpi sõnul tuleb need lahendada kokkuleppe raames, mille eesmärk on lõpetada juba üle kaheksa kuu kestnud sõda.

Trump märkis reedel ajakirjanikega vesteldes, et vahendajate läbirääkimised Iraaniga jätkuvad.

"Me räägime Iraaniga. Oleme seda kogu aeg teinud," ütles Trump, kes kinnitab, et USA sõjavägi kontrollib endiselt konflikti käiku ning Iraan on saanud rängalt kannatada.

Teheran nõuab aga USA-lt mitmeid järeleandmisi, millele Trump on varem vastu olnud. Iraani sõnul tuleb enne tuumaläbirääkimiste alustamist täita mitu põhitingimust: USA peab lõpetama Iraani sadamate blokaadi, tühistama sanktsioonid, vabastama külmutatud Iraani varad, maksma sõjakahjude eest hüvitist ning lõpetama sõjategevuse kogu piirkonnas, sealhulgas Iisraeli operatsioonid Liibanonis.

Iraan on pikka aega kinnitanud, et tema tuumaprogramm on rahumeelne.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) andmetel on Iraanil ligikaudu 441 kilogrammi uraani, mis on rikastatud kuni 60-protsendilise puhtusastmeni. Relvakõlbliku uraani tootmiseks vajalik rikastusaste on 90 protsenti ning selleni jõudmiseks on jäänud suhteliselt väike tehniline samm.

Diplomaatilised jõupingutused hoogustusid pärast USA valimisi

Viimastel päevadel on Pärsia lahe piirkonna ja teiste riikide juhid pidanud arvukalt telefonikõnelusi, mille eesmärk on pingeid leevendada. Muret on suurendanud võimalus, et Trump võib siiski anda korralduse alustada Iraani vastu uut suurt rünnakut.

Katari valitsuse teatel vestles USA kaitseminister Pete Hegseth reedel olukorra arengutest Katari kaitseministri šeik Saoud bin Abdulrahman Al Thaniga.

Katari valitsus teatas kahe riigi kaitseametnike kõnelustest pärast seda, kui oli varem reedel kinnitanud, et Trump ja Katari emiir pidasid eraldi telefonivestluse, et arutada pingete leevendamise võimalusi.

Iraani välisminister Abbas Araghchi pidas reedel telefonikõnelused ka oma Iraagi ja Tuneesia kolleegidega, et arutada piirkonna pingeid.

Iraagi uudisteagentuuri teatel arutasid Araghchi ja Iraagi välisminister Fuad Hussein Teherani nägemust USA-ga peetavate läbirääkimiste taasalustamisest.

Egiptuse välisminister Badr Abdelatty, kes on sel nädalal pidanud Araghchiga kaks telefonivestlust, kirjutas reedel sotsiaalmeediaplatvormil X, et mõlemad pooled peavad üles näitama paindlikkust, et jõuda kompromisslahendusteni ja vältida piirkonna sattumist uude eskalatsioonilainesse.

Egiptuse välisminister vestles telefonitsi ka Araabia Ühendemiraatide välisministri Abdullah bin Zayed Al Nahyaniga. Egiptuse välisministeeriumi teatel rõhutasid nad poliitiliste läbirääkimiste tähtsust, et vältida uut sõjalist vastasseisu, mis võiks kaasa tuua vägivalla ja purustuste süvenemise.