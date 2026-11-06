Öö vastu laupäeva toob sisemaale miinuskraadid

Laupäeval liigub kõrgrõhuala kese Skandinaaviast Poola kohale ja ilm on Läänemeremaades jätkuvalt sajuta. Öösel selgineva taeva all langeb õhutemperatuur sisemaal -3 kraadini, päeval on sooja kuni üheksa kraadi.

Ööl vastu laupäeva lääne poolt alates pilvisus tiheneb, kuid ilm on olulise sajuta. Kohati võib tekkida ka udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb vahemikku -3 kuni +7 kraadi.

Laupäeva hommik on pilves, üksikute selgimistega ja sajuta. Läänekaare tuul puhub sisemaal 1 kuni 5, rannikul 4 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis ja kraadid jäävad vahemikku -1 kuni 7 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja kohati sajab vähest vihma. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul, ennelõunal mandril ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, ning õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Pühapäevaks, isadepäevaks, kingib ilmataat vihmavaba päeva ja seda tänu Läänemeres tugevnevale kõrgrõhualale. Läänekaare tuul on öösel ja taas õhtu poole rannikul tugevam ning öösel on 0 kuni 8, päeval 6 kuni 9 kraadi.

Ka esmaspäeval olulist sadu ei tule ning on vaid üksikute nõrkade vihmasabinate võimalus. Läänetuul on mõõdukas, Soome lahe ääres tugev, öine keskmine õhusoe püsib kolme kraadi juures, päeva keskmine langeb kolmele kraadile.

Prognoos lubab kolmapäevaks kohatist vihma peamiselt saartele ja rannikule. Ning öö jaheneb veelgi, külma võib olla kuni 5 kraadi, päeval sooja kuni 5 kraadi, rannikul kuni 7.