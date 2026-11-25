Ärge laske end petta poliitikutel, kes väidavad, et astmelise tulumaksuga hakkaks rohkem maksma vaid "rikkad". Nõudke neilt juba enne valimisi numbreid, kust algaks kõrgem maksuaste, sest see on palju madalamal kui te arvate, kirjutab Lavly Perling.

"Võiks ju rohkemgi patsiente vastu võtta, aga üle selle maksuastme minnes ei ole mõtet," ütles mõned aastad tagasi Eesti arst, kes palka teenis riigis, kus kehtis astmeline tulumaks. Kaotasid kõik, sest patsientide ravijärjekord pikenes, arsti motivatsioon rohkem pingutada vähenes ja täiendav maksuraha jäi laekumata.

Astmeline tulumaks karistab soovi rohkem palgatulu teenida. Kui Eesti maksusüsteemi konkurentsieelis on põhinenud lihtsal ja ühetaolisel maksusüsteemil ning madalatel maksudel, siis astmeline tulumaks tähendab keerukamat süsteemi, mis omakorda suurendab lisaks maksude optimeerimisele ka maksudest kõrvalehoidmise riske.

Seisame ühetaolise ja lihtsa maksusüsteemi ning madalate maksude eest, sest oleme veendunud, et inimesed ise teevad oma teenitud rahaga paremad otsused kui riigiaparaat. Me ei arva, vaid teame, et iga inimestelt maksudega ära võetud euro vähendab tema vabadust ise valikuid teha.

Viis maksupoliitilist sammu

Parempoolsete maksupoliitika viis sammast on selged: ühetaoline ja lihtne maksusüsteem, tulumaksu ja käibemaksu sammhaaval alandamine, sotsiaalmaksu lagi, aktsiisitõusude pidurdamine, erisoodustusmaksu ümbervaatamine.

See tähendab, et esmalt tuleb külmutada riigi kulud 2026. aasta tasemele, see võimaldab hakata eelarveaugust välja tulema ning saame astuda samme oma maksupoliitika elluviimise suunas. 2028. aastal saab langetada tulumaksu 20 protsendile ning 2029. aastal käibemaksu 22 protsendile. 2030. aastast saaks tulumaksu langetada 18 protsendile ja 2031. aastast käibemaksu 20 protsendile.

Need sammud ära tehes jätame majapidamistele rohkem raha kätte. Maksudega inimestele kätte jäänud raha ei jää riigil lõpuks täies ulatuses saamata, sest seegi raha läheb tarbimisse, elavdades majandust ja ettevõtlust ning jõuab ikkagi maksutuluna riigieelarvesse.

Riigieelarve saab tasakaalu riigi ebavajalikest tegevustest loobumise abil, vajalik on kulude külmutamine, läbimõeldud struktuursed reformid sotsiaal- haridus- tervishoiusüsteemis ning teatud tegevuste ja teenuste üleandmine era- või kolmandale sektorile. Kokkuhoiukohti leiab küll ja veel ja see ei tähenda kaitsekulude vähendamist või kõige väetimate abita jätmist. Loetelu tegevustest ja projektidest, mis on kabinetis sündinud ja kulukad ning tehtud tegemise pärast, on eraldi teema.

Millised maksud pärast valimisi tulevad?

Sotsid ja Keskerakond lubavad kehtestada astmelise tulumaksu. Milliseks kujuneksid selle astmed, sellest nad enne valimisi rääkida ei soovi, sest siis kaoks illusioon, et maksustatakse vaid "rikkaid". Paljud valijad, näiteks veidi üle 2000 euro teenivad õpetajad, mõistaks, et nemad ongi sotside ja Keskerakonna plaani järgi "rikkad".

Astmelise tulumaksuga flirtijatel tasub otsa vaadata lihtsatele arvudele. Juba praegu on tulumaksu laekumine väga kontsentreeritud, umbes 20 protsenti maksumaksjatest maksab 70 protsenti eraisiku tulumaksust, mis on rohkemgi kui Soomes. Astmelise tulumaksu kehtestamine suurendaks seda veelgi, mis tähendaks riigi maksutulude sõltuvust 10–20 protsendi maksumaksjate töötahte, maksukuulekuse ja sissetulekute arengust.

Astmelisuse sissetoomine tähendab seda, et sotsid, Isamaa ja teised vasakpoolsed hakkavad keskmist palka ja ehk vähemgi teenivalt inimestelt lihtsalt rohkem raha käest võtma. Kui need astmed on madalad, siis tõuseb tulumaks sisuliselt kõigile, ja kui need astmed on kõrged, siis puudub sellel arvestatav mõju riigieelarvele.

Lisaks hakkavad maksuastmed mõjutama kõrgepalgaliste töökohtade loomist ja nii ettevõtted kui ka töötajad hakkavad otsima võimalusi, kuidas makse optimeerida. Kumbki variant ei näi Eestile hea olevat.

Sotside unelma täitmiseks peaks kõrgem aste algama 1500 eurost

"Maksufestival on halvendanud inimeste elujärge ja ostujõud on langenud."

Toon mängu ühe konkreetse näitaja. Rahandusministeeriumi eelarvelabori arvutuse järgi tooks 1500-eurosest brutopalgast uue 32-protsendise maksuastme kehtestamine riigile sisse 500 miljonit eurot. Just sellise summa teenimisest astmelise tulumaksu apologeedid räägivadki. Et kõrgem aste algaks näiteks 4000 eurolt, on illusioon, sel juhul teeniks riik kaugelt alla 200 miljoni euro lisatulu.

Seepärast astmelist tulumaksu toetavad erakonnad ei julge välja öelda, millistest astmetest nad räägivad. Loomulikult, sest kes tahaks oma valijatele öelda, et pea kõigil teil tõuseb tulumaks.

Neli aastat tagasi võitis Reformierakond valimised ajalooliselt parima tulemusega ning nad isegi ei varjanud, et just maksudest rääkimata jätmine oli nende teadlik valik, et mitte kaotada hääli. Nüüd näib, et seda sama kübaratrikki tahavad teha sotsid. Kuidas muud moodi sa seda selgitad, et ajalooliselt alati astmelise tulumaksu seismise eest räägib järsku sotside peaministrikandidaat Jonatan Vseviov sellest, et alles pärast valimisi tahavad nad hakata maksudebatti pidama, tunnistades samal ajal, et astmelist tulumaksu ta pooldab.

Kõlab nagu järjekordne pettus, sest just maksudebatt enne valimisi on see, mida inimesed ootavad. Maksufestival on halvendanud inimeste elujärge ja ostujõud on langenud. Kõige valusam tagajärg on see, et läbi selle on vähenenud ka usk oma riiki. Nii pettusega juhtub.

Astmelist tulumaksu toetavad erakonnad, öelge välja, milline on teie maksuplaan. Peame selle debati ausalt ära, et inimesed saaksid teha valiku, mitte osta põrsast kotis.