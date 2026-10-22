Ojakivi: sotsiaaldemokraadid tõmbasid pakist parima kaardi

Kas Jonatan Vseviovist võiks saada peaminister? Kas šansid on olemas?

Kahtlemata. Selle korra tulijatest on sotsid tõmmanud praegu sellest kaardipakist kõige parema kaardi.

Tema väljaastumine oli väga ameerikalik – kuidas ta teatas, et astub sotsiaaldemokraatide ritta ja mis kõik toimuma hakkab. Selja taga seisid inimesed... See kõik meenutab, kuidas Ameerikas tehakse selliseid avaldusi. Kas meie valijale praeguses olukorras, kus Donald Trump ei ole võib-olla kõige populaarsem kuju, on see hea?

Seda reitingud näitavad, aga ma arvan, et tegelikult Eesti inimesed on hakanud ära harjuma sellise Ameerika poliitika ajamisega, kus erakonnad võtavad tähelepanu saamiseks teravamaid positsioone, kui nad tegelikult arvavad. Tulevad säravamalt ja ütlevad asju välja jõulisemalt.

Aga see visuaalne pilt?

See võis paljudele tunduda häiriv.

Sa teed natuke nagu Donald Trumpi, aga oled sotsiaaldemokraat.

Punast lipsu vist ei olnud?

Jah, aga see ei olnud justkui õige partei, et seda asja teha.

Me saame näha, kuidas võtab sotsiaaldemokraatide valija vastu Jonatan Vseviovi, sest ka täna erinevate poliitikutega rääkides ütlevad nad, et Vseviovi kõige suurem probleem on see, kuidas ta kõnetab sellist lihtsat Ivari Padari valijat, kes on ammu sotside valijate seast kadunud. Lihtsalt öeldes on keskne küsimus, kas Joonatan Vseviov suudab metsa taga näha talu.

Kas sotsiaaldemokraadid, kes on praegu edukalt alustanud ja tulnud uute staaridega lavale, ei ole avapauku teinud liiga vara? Valimisteni on ju veel aega.

Nad on natukene teistsuguses rollis kui Keskerakond ja Isamaa, kes on Ühiskonnauuringute Instituudi edetabelis pikalt esimest-teist kohta jaganud. Sotsid peavad järele tõmbama. Erakonnad tellivad ka ise uuringuid ja ma saan aru, et mõned uuringud juba näitavad, et sotsid on jõudmas Keskerakonnale ja Isamaale lähedale. See on nende sammude tulemus, et olla stardipaugu ajal esikolmikus. Et öelda, et meie jagame medalid ning taga on jälitajate grupp. See on see, mida sotsid üritavad praegu saavutada.

Nii et Vseviovist võib saada peaminister?

Võib saada, aga samas konkurents on tihe, sest neid tahtijaid on veelgi. Märkimisväärne on aga see, et Eestil ei ole õnnestunud viimaste oluliste ametikohtade jagamise paiku – on see presidendi amet, kaitseministri amet või nüüd siis sotside peaministri amet – leida poliitikute seast neid inimesi, vaid ikka on tulnud ametnikud appi kutsuda.