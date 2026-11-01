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Sotsiaaldemokraadid kinnitasid oma peaministrikandidaadiks Vseviovi

Eesti
Sotsiaaldemokraatide volikogu
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Eesti

Sotsiaaldemokraatliku erakonna volikogu kinnitas sotsiaaldemokraatide peaministrikandidaadiks Jonatan Vseviovi, kes kandideerib kevadistel riigikogu valimistel esinumbrina Harju- ja Raplamaal.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets ütles volikogul, et erakonna esimehena on tema ülesanne leida Eestile parimaid lahendusi ja seetõttu tegi ta ettepaneku kinnitada peaministrikandidaadiks Jonatan Vseviov.

"Täna sai minu ettepanek erakonna volikogu toetuse. Edasi läheme nendele valimistele ühtse meeskonnana koos Jonataniga. Meie eesmärk on võita need valimised, sest sotsiaaldemokraadid pakuvad Eesti inimestele parimat peaministrikandidaati ja tugevat meeskonda, et viia Eesti tagasi Euroopa tuumikusse," ütles Läänemets.

 Läänemets lisas, et sotsiaaldemokraatide toetus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning selle taga on nii praeguste liikmete kui ka uute liitujate hea töö.

"Meie toetus on täna kolm korda suurem kui enne eelmisi riigikogu valimisi. See on meie meeskonna töö ja nüüd on meie ülesanne seda toetust veelgi kasvatada," ütles ta.

Vseviov ütles volikogul peetud kõnes, et Eesti peab oma välispoliitilist ambitsiooni oluliselt kasvatama ning olema Euroopa tuleviku kujundajate seas.

Vseviovi sõnul peab Eesti välispoliitika eesmärk olema, et Euroopa tulevikku kujundavates otsustes oleks Eesti hääl tugev, sisuline ja mõjukas.

"Oma loo rääkimise eest vastutame vaid ise ja selle eest, et tuleviku Euroopas oleks ruumi ka meie vabadusele – samuti meie. Me ei saa eeldada, et Eesti saatust puudutavad küsimused rahvusvahelise arutelu alla ei tule, kui me oma suu vaguralt kinni hoiame. Need tulevad niikuinii. Mida vähem kannab neis aruteludes meie hääl, seda tõenäolisemalt otsustatakse meie tuleviku üle ilma meieta," ütles Vseviov.

Vseviov kandideerib 2027. aasta riigikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku erakonna esinumbrina Harju- ja Raplamaal.

Toimetaja: Marko Tooming

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